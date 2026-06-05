Muerte del Indio Solari: todas las imágenes de la "misa ricotera" en Plaza de Mayo

Esta tarde, cientos de fanáticos se congregaron en la Plaza de Mayo para despedir a Carlos "Indio" Solari.

Agregá MDZol a tus medios preferidos en Google

Agregá MDZol a tus medios preferidos en Google ×

Así arrancó la misa ricotera en Plaza de Mayo.

La misa ricotera inició, este viernes por la tarde, en plena Plaza de Mayo. El emblemático espacio de la Ciudad de Buenos Aires se vio repleto de fanáticos de Carlos "Indio" Solari, que se congregaron para rendirle homenaje y despedirlo tras su partida.

Desde las 16 horas, cientos de seguidores del mítico cantante que supo liderar Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, se reunieron en la histórica plaza porteña para despedirlo.

Alzaron banderas, camisetas y carteles para honrar a la figura del rock nacional que falleció a sus 77 años. Además, se vieron fanáticos emocionados por la partida de aquel que supo acompañarlos con canciones a lo largo de su vida.

Todas las imágenes de la misa ricotera en Plaza de Mayo Misa ricotera en Plaza de Mayo por la muerte del Indio Solari Un grupo de ricoteros se subió a las rejas que rodean a la Casa Rosada durante la misa ricotera. Juan Mateo Aberastain/MDZ Misa ricotera en Plaza de Mayo por la muerte del Indio Solari La misa ricotera en Plaza de Mayo por la muerte del Indio Solari. Juan Mateo Aberastain/MDZ Misa ricotera en Plaza de Mayo por la muerte del Indio Solari Misa ricotera en Plaza de Mayo por la muerte del Indio Solari Juan Mateo Aberastain/MDZ Misa ricotera en Plaza de Mayo por la muerte del Indio Solari Misa ricotera en Plaza de Mayo por la muerte del Indio Solari Juan Mateo Aberastain/MDZ