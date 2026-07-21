Cuándo saldrá el sol en Buenos Aires y cómo seguirá el tiempo después de tantos días de lluvia

El SMN indicó, en su pronóstico, cómo cambiará tiempo a lo largo de la semana, con jornadas frías, nubosidad y lluvias aisladas.

Tras varios días de inestabilidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cómo seguirá el tiempo en lo que resta de la semana. Mirá el pronóstico semanal y enterate cuándo saldrá nuevamente el sol.

Según el organismo nacional, este martes 21 de julio el tiempo seguirá fresco e inestable en el AMBA, con lloviznas durante la madrugada y la mañana. No obstante, el pronóstico oficial indica que las condiciones comenzarán a mejorar hacia el mediodía, aunque las precipitaciones volverán durante la noche. La temperatura rondará entre los 10 y 14°, en una jornada con ambiente invernal.

De acuerdo con el pronóstico, las lloviznas continuarán durante la madrugada del miércoles 22 de julio. Con el paso de las horas, el cielo comenzará a despejarse y las condiciones tenderán a estabilizarse.

El pronóstico del SMN para Buenos Aires. SMN Cuándo saldrá el sol en Buenos Aires La mejora se hará más evidente desde el mediodía del miércoles, cuando dejarán de registrarse precipitaciones y el cielo permanecerá parcialmente nublado, por lo que el sol asomará de a ratos. Para el resto de la semana, el SMN anticipa jornadas con temperaturas bajas y nubosidad variable.