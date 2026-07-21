Cuándo saldrá el sol en Buenos Aires y cómo seguirá el tiempo después de tantos días de lluvia
El SMN indicó, en su pronóstico, cómo cambiará tiempo a lo largo de la semana, con jornadas frías, nubosidad y lluvias aisladas.
Tras varios días de inestabilidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cómo seguirá el tiempo en lo que resta de la semana. Mirá el pronóstico semanal y enterate cuándo saldrá nuevamente el sol.
Según el organismo nacional, este martes 21 de julio el tiempo seguirá fresco e inestable en el AMBA, con lloviznas durante la madrugada y la mañana. No obstante, el pronóstico oficial indica que las condiciones comenzarán a mejorar hacia el mediodía, aunque las precipitaciones volverán durante la noche. La temperatura rondará entre los 10 y 14°, en una jornada con ambiente invernal.
De acuerdo con el pronóstico, las lloviznas continuarán durante la madrugada del miércoles 22 de julio. Con el paso de las horas, el cielo comenzará a despejarse y las condiciones tenderán a estabilizarse.
Cuándo saldrá el sol en Buenos Aires
La mejora se hará más evidente desde el mediodía del miércoles, cuando dejarán de registrarse precipitaciones y el cielo permanecerá parcialmente nublado, por lo que el sol asomará de a ratos. Para el resto de la semana, el SMN anticipa jornadas con temperaturas bajas y nubosidad variable.
Cómo seguirá el tiempo en Buenos Aires
- El miércoles 22 de julio se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 14°. Durante la madrugada todavía podrían registrarse lloviznas. Por la tarde volverán los momentos de sol, aunque el cielo permanecerá parcialmente nublado.
- El jueves 23 de julio la temperatura oscilará entre 8 y 15°. El pronóstico indica cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, sin precipitaciones previstas.
- El viernes 24 de julio la mínima será de 10° y la máxima alcanzará los 15°. El SMN prevé cielo mayormente nublado. En paralelo, el sitio especializado Meteored pronostica lluvias débiles en la Ciudad de Buenos Aires entre las 9 y las 18 horas.
- Para el sábado 25 de julio, el organismo nacional anticipa una mínima de 9° y una máxima de 15°, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias previstas.
- El domingo 26 de julio se espera un leve ascenso de la temperatura, con una mínima de 10° y una máxima de 17°. El cielo continuará parcialmente nublado durante gran parte del día.
De esta manera, el pronóstico oficial indica que las condiciones más inestables se concentrarán entre este martes y la madrugada del miércoles. Luego se espera una mejora, aunque con nubosidad persistente y temperaturas acordes al invierno. El único momento con posibilidad de nuevas precipitaciones durante el resto de la semana aparece previsto para el viernes, de acuerdo con Meteored.