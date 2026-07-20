Una popular fiesta pop vuelve a Buenos Aires: cuándo, dónde y cómo será la nueva edición

Una de las fiestas más populares de la Ciudad de Buenos Aires regresa este año con una nueva edición. Se trata de la Fiesta Poppa! , que hará vibrar a cientos de personas con lo mejor del pop, tanto los clásicos como los nuevos éxitos.

La nueva edición de Fiesta Poppa! se llevará a cabo el próximo 29 de agosto, por primera vez, en U-House , ubicado en Aguirre 1410, en la Ciudad de Buenos Aires. Según informó la producción, el evento sumará un espacio con sistema de sonido de alta calidad, pantallas gigantes y un despliegue de luces diseñado para acompañar cada momento de la noche.

Como en sus ediciones anteriores, la selección musical estará a cargo de los DJs Ale Sergi, Miss Jeanette, Kamesound y Ludo Morell , quienes recorrerán clásicos del pop, éxitos actuales y nuevas canciones del género. Uno de los momentos centrales volverá a ser el tradicional karaoke con un artista invitado sorpresa. Además, el público tendrá la posibilidad de subir al escenario para participar de la actividad.

En ediciones anteriores formaron parte del karaoke invitados como Joaquín Levinton , Marcelo Moura , BB Asul , el dúo Plastilina y Goyo Degano , integrante de Bandalos Chinos .

Desde su nacimiento, Fiesta Poppa! desarrolló una propuesta orientada a celebrar la música pop con un formato que comienza durante la tarde y se diferencia de los horarios habituales de este tipo de encuentros.

La primera edición propia se realizó en Ciudad Cultural Konex, mientras que la segunda tuvo lugar en el Teatro Vorterix. Ahora, con su llegada a U-House, el evento suma un nuevo escenario para continuar expandiendo la propuesta.

También llegará a Rosario

Antes de la edición porteña, Fiesta Poppa! desembarcará por primera vez en Rosario. La cita será el 7 de agosto, cuando el evento musicalice la previa del recital de Turf en el Metropolitano Lotus Club.

Con una programación que combina clásicos del pop, artistas invitados y participación del público, Fiesta Poppa! continúa ampliando su recorrido con nuevas fechas y escenarios.