La Plata Rock: cómo anotarse en el concurso para tocar en el Quilmes Rock

La iniciativa busca impulsar a los músicos de La Plata para participar del concurso que contará con un jurado integrado por referentes del rock.

Una de las bandas que estuvo en la presentación de La Plata Rock.

La Plata presentó La Plata Rock, una nueva plataforma destinada a impulsar el desarrollo de artistas emergentes del partido bonaerense. La iniciativa abrió una convocatoria gratuita para bandas y solistas locales, cuyo ganador obtendrá un lugar en el line up del Quilmes Rock 2027 y la posibilidad de presentarse en otros escenarios destacados del país.

El proyecto fue presentado el 16 de julio en el Salón Dorado del Palacio Municipal, en un acto conducido con Juan Di Natale, que contó con la presencia del intendente Julio Alak y una actuación en vivo de Carmen Sánchez Viamonte. La propuesta busca continuar la tradición musical de La Plata, ciudad de la que surgieron grupos y artistas como Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Virus, Estelares y Él Mató a un Policía Motorizado.

El jurado de La Plata Rock. Gentileza Cómo participar del certamen La convocatoria permanecerá abierta desde julio hasta octubre y está dirigida a artistas emergentes del partido de La Plata. La inscripción es gratuita y debe realizarse a través del sitio www.laplatarock.com.ar, donde los interesados deberán completar un formulario con enlaces a sus perfiles en plataformas digitales y redes sociales.

Las bandas participantes serán evaluadas por un jurado integrado por referentes de la música y la cultura local. Los tres finalistas se presentarán en vivo durante La Semana de la Música en La Plata, que se realizará en noviembre. Allí se elegirá al ganador, que integrará la programación del Quilmes Rock 2027.

La Plata Rock. Gentileza Quiénes integran el jurado El certamen contará con un jurado conformado por: