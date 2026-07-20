La Plata Rock: cómo anotarse en el concurso para tocar en el Quilmes Rock
La iniciativa busca impulsar a los músicos de La Plata para participar del concurso que contará con un jurado integrado por referentes del rock.
La Plata presentó La Plata Rock, una nueva plataforma destinada a impulsar el desarrollo de artistas emergentes del partido bonaerense. La iniciativa abrió una convocatoria gratuita para bandas y solistas locales, cuyo ganador obtendrá un lugar en el line up del Quilmes Rock 2027 y la posibilidad de presentarse en otros escenarios destacados del país.
El proyecto fue presentado el 16 de julio en el Salón Dorado del Palacio Municipal, en un acto conducido con Juan Di Natale, que contó con la presencia del intendente Julio Alak y una actuación en vivo de Carmen Sánchez Viamonte. La propuesta busca continuar la tradición musical de La Plata, ciudad de la que surgieron grupos y artistas como Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Virus, Estelares y Él Mató a un Policía Motorizado.
Cómo participar del certamen
La convocatoria permanecerá abierta desde julio hasta octubre y está dirigida a artistas emergentes del partido de La Plata. La inscripción es gratuita y debe realizarse a través del sitio www.laplatarock.com.ar, donde los interesados deberán completar un formulario con enlaces a sus perfiles en plataformas digitales y redes sociales.
Las bandas participantes serán evaluadas por un jurado integrado por referentes de la música y la cultura local. Los tres finalistas se presentarán en vivo durante La Semana de la Música en La Plata, que se realizará en noviembre. Allí se elegirá al ganador, que integrará la programación del Quilmes Rock 2027.
Quiénes integran el jurado
El certamen contará con un jurado conformado por:
- Marcelo Moura
- Michel Peyronel
- Juan Di Natale
- Goura
- Paula Rivera
- Martín Bonetto
- Federico Moura
Carmen Sánchez Viamonte representará al proyecto en Nueva York
Como primera acción de alcance internacional, Carmen Sánchez Viamonte fue elegida como embajadora de La Plata Rock. La cantante viajará a Nueva York invitada por Popart Music para participar en la Latin Alternative Music Conference (LAMC), un encuentro dedicado a la música latina independiente que desde el año 2000 reúne a artistas y referentes de la industria en Estados Unidos.