Descubrió que su esposo le era infiel, lo echó de su casa y él la golpeó e intentó llevarse a su hija

Un grave caso de violencia de género conmociona a la ciudad de La Plata . Una mujer de 41 años denunció que fue brutalmente agredida por su esposo luego de descubrir que le era infiel y exigirle que abandonara la vivienda que compartían. Durante el ataque, el hombre también intentó llevarse por la fuerza a la hija de ambos, de apenas 3 años.

El episodio ocurrió el jueves por la noche, alrededor de las 21, en una casa ubicada sobre las calles 135 bis y 482, en la localidad de Gorina. Según el testimonio de la víctima, la discusión comenzó cuando enfrentó al hombre por la infidelidad y le pidió que se retirara del domicilio.

La reacción fue inmediata y violenta. De acuerdo con la denuncia, el acusado comenzó a forcejear con la mujer, la arrojó sobre una cama, le propinó varios golpes de puño e incluso intentó asfixiarla presionándole el cuello con las manos.

Como pudo, la víctima logró salir a la calle para pedir ayuda, pero el agresor volvió a alcanzarla. Allí continuó golpeándola y la arrastró nuevamente hacia el interior de la vivienda. En medio del violento episodio también quedó involucrada la pequeña hija de la pareja.

En un momento, el hombre intentó arrebatarle la niña de los brazos. Temiendo que la menor resultara lastimada durante el forcejeo, la mujer decidió soltarla y escapó hacia la casa de su madre para ponerse a resguardo. Allí pidió a un familiar que llamara de inmediato a la Policía.

Mientras tanto, el agresor abandonó el lugar llevándose a la niña. Poco después, el hijo mayor de la víctima, de 18 años, salió a buscar a su hermana y logró localizar al sospechoso mientras caminaba por el barrio.

Según trascendió, el hombre se negaba a entregar a la menor, pero terminó haciéndolo cuando comenzó a sonar la alarma vecinal que alertaba sobre la situación. Antes de escapar, sin embargo, se apoderó de la motocicleta del joven y huyó.

La mujer sufrió lesiones en el cuello, los brazos y otras partes del cuerpo como consecuencia de la golpiza. Tras radicar la denuncia, solicitó una restricción de acercamiento para protegerse de su expareja.

La causa quedó en manos de la Justicia, que ordenó distintas medidas para localizar al acusado. Hasta el momento permanece prófugo y es intensamente buscado por las fuerzas de seguridad.