Detuvieron en Puerto Madero a un narcotraficante mexicano buscado por Interpol

El ciudadano mexicano, sobre quien pesaba una alerta roja de Interpol, había ingresado al país el 8 de julio y fue detenido en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora espera el proceso de extradición hacia Estados Unidos.

Un peligroso narcotraficante mexicano de 48 años fue detenido en un hotel de Puerto Madero, en la Ciudad de Buenos Aires, cuando pesaba sobre él una captura internacional, mediante la notificación roja de Interpol por parte de Estados Unidos, emitida por la Oficina Central Nacional (OCN) Washington.

Según el parte de la Policía Federal la aprehensión se llevó adelante con la información suministrada por parte de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y la Dirección Nacional de Migraciones. El hombre había ingresado al país el pasado 8 de julio, procedente de México.

Las entidades alertaron sobre el ingreso al país del fugitivo y, de esta manera, los investigadores federales localizaron al señalado y concretaron el arresto en el lobby del establecimiento habitacional ubicado sobre la avenida Macacha Güemes al 300.

Aguirre Covarrubias está acusado de comercialización y distribución de estupefacientes, así como de haber permanecido prófugo desde 2.017 tras incumplir las condiciones de su arresto domiciliario.

Por lo que actualmente, quedó a disposición de la justicia a la espera del correspondiente proceso de extradición. Intervino el Juzgado Federal N5, a cargo de María Eugenia Capuchetti, con secretaría de Leandro Noguera