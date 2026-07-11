Confirman la prisión preventiva para cuatro acusados por el crimen de Santiago Aguilera Allende

La Cámara Federal de Córdoba confirmó la prisión preventiva para cuatro de los acusados por el secuestro extorsivo y asesinato de Santiago Aguilera Allende, el joven de 18 años que fue hallado sin vida en agosto de 2022 en la zona de Las Tapias, en Traslasierra. Además, el tribunal ratificó el embargo de 30 millones de pesos sobre los bienes de los imputados por el crimen .

La resolución alcanza a Lucas Ramón "Tití" Flores, Matías Nahuel "Mini" Castro y Reinaldo Rubén "Zurdo" Rejas, señalados como presuntos coautores del secuestro triplemente agravado, además de otros delitos vinculados al robo de las pertenencias de la víctima.

Según la causa, los acusados integraban una organización que planificó el secuestro de Santiago Aguilera Allende . Los fiscales federales Maximiliano Hairabedian y María Schianni sostienen que la logística del hecho fue coordinada en un taller mecánico de Villa Dolores, donde se habrían realizado reuniones presenciales para evitar dejar registros telefónicos.

La investigación también determinó, a partir del análisis de comunicaciones y antenas de telefonía celular, que los imputados estuvieron en los lugares donde el joven fue captado y posteriormente en la zona donde apareció su cuerpo.

El fallo de la Cámara concluyó que existen suficientes elementos de prueba para mantener la prisión preventiva, al considerar que persisten riesgos procesales y posibilidades de entorpecimiento de la investigación si los acusados recuperaran la libertad.

Cómo ocurrió el crimen

Santiago Aguilera Allende desapareció el 16 de agosto de 2022, luego de pactar un encuentro con Walter Ezequiel Gil, quien había trabajado para la familia. Durante los días posteriores, los secuestradores exigieron un rescate de siete millones de pesos, aunque nunca volvieron a comunicarse con los familiares.

El cuerpo del joven fue encontrado días más tarde en un descampado de Traslasierra. La autopsia reveló que fue asesinado tras sufrir múltiples golpes y heridas de arma blanca. Además, los peritos detectaron lesiones compatibles con torturas durante el cautiverio.

En la causa también fueron procesados otros imputados por distintos grados de participación, mientras que uno de los acusados, Julio César "Kury" Ramírez, fue posteriormente absuelto por la Cámara Federal de Casación Penal por falta de pruebas concluyentes.

Tras el juicio, la madre de Santiago, Mónica Allende, denunció al entonces fiscal federal Enrique Senestrari al sostener que la investigación no fue tratada desde un primer momento como un secuestro extorsivo, lo que, según su planteo, redujo las posibilidades de encontrar con vida a su hijo. La causa continúa avanzando con vistas a las próximas instancias judiciales.