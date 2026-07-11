Detuvieron a tres jóvenes por la brutal golpiza a un adolescente en Carlos Paz

La investigación por la feroz golpiza que dejó gravemente herido a Santiago Herrero, un adolescente de 15 años en Villa Carlos Paz , registró un importante avance en las últimas horas. La Justicia confirmó la detención de tres jóvenes sospechados de haber participado en la patota responsable del ataque ocurrido el jueves por la noche.

Mientras continúan las tareas para determinar si hubo más involucrados, fuentes judiciales confirmaron que entre los apresados hay un joven mayor de edad y dos menores.

Por el momento, no trascendieron sus identidades ni las imputaciones que enfrentan por la brutal agresión del chico que continúa internado en el Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba.

Según informó el portal informativo Carlos Paz Vivo!, los procedimientos se concretaron tras una serie de diligencias ordenadas por la Fiscalía que tiene a cargo la causa.

La investigación no está cerrada y los investigadores analizan imágenes de cámaras de seguridad y otras pruebas incorporadas al expediente con el objetivo de identificar a más personas que habrían participado de la golpiza.

Evoluciona el adolescente agredido

Santiago Herrero, de 15 años, permanece internado en el Hospital de Urgencias de Córdoba, donde fue sometido a una delicada cirugía tras sufrir un severo traumatismo de cráneo con hundimiento y lesiones cerebrales.

En el último parte médico difundido por su familia se informó que el adolescente evolucionó favorablemente, respondió a la medicación y a los estímulos, y mostró movimientos en sus manos y pies, una respuesta que los médicos calificaron como mejor de la esperada.

Según había relatado su madre, María Laura, los especialistas aguardaban una evolución sostenida para comenzar a reducir la sedación y evaluar su respuesta neurológica.

Violenta golpiza de una patota

El violento episodio ocurrió en la esquina de avenida Cárcano y Sargento Cabral el jueves cerca de las 21 horas. De acuerdo con la denuncia de la familia, Santiago fue sorprendido por un grupo de jóvenes que lo atacó sin previo enfrentamiento.

La madre del adolescente aseguró que su hijo recibió un golpe por la espalda, cayó al suelo y fue golpeado con patadas por varios agresores. Además, denunció que uno de ellos le arrojó una botella de vidrio que impactó en su cabeza y le provocó el hundimiento del cráneo.

Tras ser asistido inicialmente en el Hospital Municipal Gumersindo Sayago, el joven fue derivado de urgencia al Hospital de Urgencias de Córdoba, donde ingresó directamente al quirófano para una compleja intervención neuroquirúrgica.

Mientras Santiago continúa luchando por su recuperación, la investigación judicial avanza con nuevas medidas de prueba. Los investigadores revisan registros de cámaras de seguridad y otros elementos incorporados al expediente para reconstruir con precisión la secuencia del ataque y establecer la responsabilidad de cada uno de los participantes. No se descartan nuevas detenciones en las próximas horas.