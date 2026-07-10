Hallaron a Jessica, la joven de 18 años que era buscada desde el martes en Belgrano

La búsqueda de Jessica Benítez Barbudes, la joven de 18 años que había desaparecido el pasado martes en el barrio porteño de Belgrano , permitió dar con ella este mismo viernes. La Policía de la Ciudad de Buenos Aires confirmó que la adolescente fue encontrada sana en Caballito, luego de una intensa investigación.

El hallazgo se produjo poco antes de las 19, como resultado del trabajo conjunto entre efectivos policiales y la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 4, que intervino desde el momento en que se denunció su desaparición.

La joven había sido vista por última vez el martes 7 de julio, cuando salió de su vivienda con destino al colegio Julio Argentino Roca, donde cursa sus estudios. Al no regresar ni mantener contacto con su familia, se activó un operativo de búsqueda que se extendió durante varios días.

Una vez localizada, las autoridades confirmaron que la adolescente se encontraba camino a la casa de una amiga en el barrio de Caballito, lo que permitió llevar tranquilidad a sus familiares.

Horas antes de que se conociera la noticia, su madre, Fanny, había encabezado una marcha frente al establecimiento educativo al que asiste la joven. Acompañada por familiares, amigos, compañeros y vecinos, reclamó que se intensificaran las tareas para encontrarla.

Horas antes del hallazgo, la madre de la joven, Fanny, había manifestado su preocupación ante la falta de noticias sobre su hija y confirmó a este medio que la familia no contaba con información certera sobre su paradero. En la misma movilización, Fanny consignó que el 22 de julio la joven tenía turno para un tratamiento psiquiátrico, señaló que tiene su DNI y agregó que se retiró de su casa con 30 mil pesos.

El círculo cercano de la joven intentó comunicarse con ella por mensajes o llamadas, pero dejó de responder, así que su madre radicó la denuncia por averiguación de paradero en la Comisaría Vecinal 13C.

En el marco de la investigación también se había analizado una versión que indicaba que Jessica podría haber sido vista en la localidad bonaerense de Don Bosco. Sin embargo, esa pista no permitió establecer su ubicación.

De acuerdo con la información oficial, los investigadores finalmente lograron determinar que la joven se dirigía al domicilio de una amiga en Caballito, donde finalmente fue localizada en buen estado de salud.