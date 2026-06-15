Golpe al crimen organizado: drones y policías encubiertos frustraron un robo de boqueteros en un banco
Un megaoperativo conjunto entre la Policía Federal y la Policía Bonaerense frustró el robo a un banco durante el fin de semana largo.
En un imponente despliegue de inteligencia criminal, la Policía Federal Argentina (PFA), bajo los lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación, desarticuló una peligrosa organización delictiva en la localidad bonaerense de Baradero. El procedimiento, bautizado como Operativo “Boquete Cerrado”, culminó con la detención de 12 hombres justo en el momento en que se disponían a saquear una entidad bancaria mediante la modalidad de boquetes.
La investigación previa demandó semanas de tareas de campo combinadas, donde la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Morón de la PFA trabajó codo a codo con la Dirección de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El objetivo principal era desbaratar por completo la estructura y logística de esta banda especializada en golpes contra entidades financieras.
Inteligencia criminal y el rol clave de los drones
El éxito del golpe policial no fue casualidad. Los investigadores determinaron, mediante el análisis de información y un minucioso monitoreo, el día exacto en que la banda planeaba actuar.
El dispositivo de seguridad incluyó vigilancias fijas y móviles, personal encubierto de ambas fuerzas y el sobrevuelo estratégico de vehículos aéreos no tripulados (drones) para seguir los pasos de la organización criminal sin levantar sospechas.
Los datos de inteligencia arrojaron que los delincuentes aprovecharían la vulnerabilidad del fin de semana largo para irrumpir en el banco de Baradero, creyendo que contarían con el tiempo suficiente para perforar las estructuras y vaciar las cajas de seguridad.
Así fue la caída de la banda de boqueteros en Baradero
La fase final del operativo se desencadenó durante la madrugada, cuando los agentes apostados en las inmediaciones del banco detectaron movimientos sospechosos. Un hombre encapuchado y con guantes saltó el muro de una propiedad lindera para ingresar al edificio. Segundos después, el sistema de alarma de la entidad bancaria se activó, dando la señal de alerta definitiva.
De inmediato, las fuerzas de seguridad activaron el cerco cerrojo previamente diagramado. El resultado del despliegue fue inmediato y contundente:
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12 hombres detenidos (todos mayores de edad).
3 vehículos secuestrados, utilizados por la organización para la logística y la fuga.
Incautación de armas de fuego con sus respectivas municiones.
Secuestro de teléfonos celulares, dinero en efectivo y elementos de camuflaje (guantes y pasamontañas).
Hallazgo de herramientas de corte y perforación industriales, típicas de la modalidad boquetera.
Debido al origen de la investigación, el caso quedó en manos de la Justicia Federal. En la causa interviene el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, liderado por el Dr. Jorge Ernesto Rodríguez (Secretaría N° 7 del Dr. Claudio Galdi), junto con la Fiscalía Federal de Morón, a cargo del Dr. Sebastián Bassi.
Los 12 detenidos quedaron incomunicados y enfrentarán cargos por asociación ilícita y tentativa de robo calificado, entre otros delitos.