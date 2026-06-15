Golpe al crimen organizado: drones y policías encubiertos frustraron un robo de boqueteros en un banco

Un megaoperativo conjunto entre la Policía Federal y la Policía Bonaerense frustró el robo a un banco durante el fin de semana largo.

Los 12 detenidos quedaron incomunicados y enfrentarán cargos por asociación ilícita y tentativa de robo calificado, entre otros delitos.

En un imponente despliegue de inteligencia criminal, la Policía Federal Argentina (PFA), bajo los lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación, desarticuló una peligrosa organización delictiva en la localidad bonaerense de Baradero. El procedimiento, bautizado como Operativo “Boquete Cerrado”, culminó con la detención de 12 hombres justo en el momento en que se disponían a saquear una entidad bancaria mediante la modalidad de boquetes.

La investigación previa demandó semanas de tareas de campo combinadas, donde la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Morón de la PFA trabajó codo a codo con la Dirección de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El objetivo principal era desbaratar por completo la estructura y logística de esta banda especializada en golpes contra entidades financieras.

Inteligencia criminal y el rol clave de los drones El éxito del golpe policial no fue casualidad. Los investigadores determinaron, mediante el análisis de información y un minucioso monitoreo, el día exacto en que la banda planeaba actuar.

OPERATIVO “BOQUETE CERRADO” 3 PFA El dispositivo de seguridad incluyó vigilancias fijas y móviles, personal encubierto de ambas fuerzas y el sobrevuelo estratégico de vehículos aéreos no tripulados (drones) para seguir los pasos de la organización criminal sin levantar sospechas.

Los datos de inteligencia arrojaron que los delincuentes aprovecharían la vulnerabilidad del fin de semana largo para irrumpir en el banco de Baradero, creyendo que contarían con el tiempo suficiente para perforar las estructuras y vaciar las cajas de seguridad.