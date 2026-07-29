Tragedia en San Juan: cómo era el helicóptero en el que fallecieron siete personas

Este miércoles, un fatal accidente aéreo en San Juan conmocionó a todo el país cuando un helicóptero se estrelló mientras se dirigía a La Rioja para combatir incendios. Producto del siniestro fallecieron los siete tripulantes de la aeronave, que se dirigía a combatir un incendio.

Según se detalló, el helicóptero fue hallado alrededor de las 13 en las inmediaciones de la frontera entre La Rioja y San Juan, en el Parque Provincial Ischigualasto.

Desde la Agencia Federal de Emergencias (AFE) emitieron un comunicado en el que explicaron que el accidente se había producido en un helicóptero Bell 412. La aeronave había realizado su primer vuelo en 2010 y en Argentina operaba bajo la matrícula LV-KGR. Cabe resaltar que antes había estado registrada en Estados Unidos, con el registro N536LW, siendo dada de baja en 2022, previo a que fuera incorporada a los registros argentinos.

Se trataba de una aeronave que el Estado había contratado de manera tercerizada a la empresa JasFly S.A., la cual era utilizada para brindar capacitación y estaba destinada a la lucha contra incendios.

La aeronave era un helicóptero Bell 412EP, un vehículo utilitario bimotor construido por Bell Helicopter Textron, utilizado para desenvolverse en contextos extremos. Esto es posible gracias a que está equipado con un sistema de control automático dual digital.

El helicóptero cuenta con cuatro palas en el rotor principal y tiene una autonomía de, aproximadamente, 3 o 3.8 horas de vuelo. Además, su diseño permite transportar a 1 o 2 pilotos, y hasta 14 pasajeros (o carga equivalente).

Por las características propias del vehículo, es utilizado para la lucha contra incendios ya que frecuentemente es adaptado con sistemas como el Bambi Bucket de 1.500 litros de capacidad para la descarga de agua. También se usa para realizar tareas de búsqueda y rescate, además de evacuaciones sanitarias y movilizaciones de brigadistas, y personal militar o civil.

La tragedia aérea que conmocionó a San Juan

La secuencia comenzó a las 10:30, cuando el Servicio de Búsqueda y Salvamento del EANA (Empresa Argentina de Navegación Aérea) registró la activación del ELT, el transmisor de emergencia del aparato. La última posición conocida ubicó a la nave en la frontera entre La Rioja y San Juan, un dato que orientó el despliegue inicial de la comisión del Subcentro de Mendoza junto a Protección Civil. Ese equipo fue el encargado de dar con el helicóptero alrededor de las 13.

Horas más tarde, el Gobierno provincial confirmó lo que nadie quería escuchar: no hubo sobrevivientes. A través de un comunicado oficial, las autoridades expresaron su profundo pesar por lo ocurrido y enviaron sus condolencias a las familias, allegados y compañeros de las víctimas, en una jornada que quedará marcada como una de las más dolorosas para las fuerzas de seguridad sanjuaninas.

En el siniestro fallecieron siete personas, cuatro de ellas oriundas de San Juan: el jefe de Bomberos, Rubén Castro; el Subjefe de la Policía de San Juan, Germán Videla; el director de Protección Civil, Carlos Heredia, y el Subjefe de Bomberos, Jorge Carbajal. Además, también fallecieron el piloto del helicóptero, Matías Valenzuela, de Buenos Aires; y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencia (AFE) Adndrés Bosch y Rodrigo Aimeta, ambos de Córdoba.