Tragedia aérea en San Juan: el recorrido que hizo el helicóptero antes de precipitarse

El helicóptero que cayó en San Juan hizo un recorrido corto: partió desde el aeroclub de Pocito y el último registro satelital fue antes de caer.

San Juan está de luto por la tragedia aérea en la que murieron 7 personas. Un helicóptero Bell cayó en Valle Fértil, un departamento del noreste de San Juan y donde se encuentra el parque Ischigualasto, popularmente conocido como "Valle de la Luna". La aeronave era usada como parte de una capacitación en la lucha contra el fuego y en el accidente murieron, además de los pilotos, representantes de las fuerzas de seguridad de San Juan.

El helicóptero había partido desde el aeroclub ubicado en el departamento Pocito, en el sur de San Juan. Hizo un vuelo rápido y se perdieron los registros antes de que llegara a destino. Según los registros satelitales, la última señal se marcó cuando volaba a la altura de Mogna, antes de llegar a Valle Fértil. Según la información oficial, el helicóptero se precipitó en otra zona más al norte, cerca de Mogote del Toro, en el área del parque Ischigualasto.