El cuidador fue despedido tras descubrirse por las cámaras de seguridad agresiones físicas y verbales contra dos ancianas de un geriátrico en Mar del Plata.

"¿Por qué no te morís?": imputan por maltratar a dos ancianas a un cuidador de un geriátrico

"¿Por qué no te morís?": imputan por maltratar a dos ancianas a un cuidador de un geriátrico

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La Justicia de Mar del Plata investiga un grave caso de presunto maltrato a dos ancianas ocurrido en un geriátrico de esa ciudad. Un cuidador fue despedido e imputado por el delito de lesiones leves luego de que las autoridades del establecimiento denunciaran agresiones físicas y verbales contra dos residentes.

El acusado fue identificado como Nicolás Gastón Cichero, quien se desempeñaba como cuidador en la residencia ubicada sobre la calle Funes al 1700. Según la denuncia presentada por la encargada del lugar, las filmaciones captadas por las cámaras de seguridad permitieron constatar distintos episodios de violencia ocurridos durante la atención de las adultas mayores.

De acuerdo con la investigación, uno de los hechos se produjo mientras el empleado alimentaba a una de las residentes en silla de ruedas. Cuando la mujer intentó comer por sus propios medios, el cuidador le habría bajado el brazo de manera brusca, le exigió que abriera la boca y la obligó a ingerir la comida mediante un violento movimiento de la cabeza. En otra secuencia, le habría golpeado el rostro con una cuchara, provocándole un corte superficial en el labio.

Las cámaras también registraron otro episodio en el que el trabajador habría arrojado de forma violenta a una segunda residente sobre una cama, además de reiterados malos tratos hacia personas con movilidad reducida.