"¿Por qué no te morís?": imputan por maltratar a dos ancianas a un cuidador de un geriátrico
El cuidador fue despedido tras descubrirse por las cámaras de seguridad agresiones físicas y verbales contra dos ancianas de un geriátrico en Mar del Plata.
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La Justicia de Mar del Plata investiga un grave caso de presunto maltrato a dos ancianas ocurrido en un geriátrico de esa ciudad. Un cuidador fue despedido e imputado por el delito de lesiones leves luego de que las autoridades del establecimiento denunciaran agresiones físicas y verbales contra dos residentes.
El acusado fue identificado como Nicolás Gastón Cichero, quien se desempeñaba como cuidador en la residencia ubicada sobre la calle Funes al 1700. Según la denuncia presentada por la encargada del lugar, las filmaciones captadas por las cámaras de seguridad permitieron constatar distintos episodios de violencia ocurridos durante la atención de las adultas mayores.
De acuerdo con la investigación, uno de los hechos se produjo mientras el empleado alimentaba a una de las residentes en silla de ruedas. Cuando la mujer intentó comer por sus propios medios, el cuidador le habría bajado el brazo de manera brusca, le exigió que abriera la boca y la obligó a ingerir la comida mediante un violento movimiento de la cabeza. En otra secuencia, le habría golpeado el rostro con una cuchara, provocándole un corte superficial en el labio.
Las cámaras también registraron otro episodio en el que el trabajador habría arrojado de forma violenta a una segunda residente sobre una cama, además de reiterados malos tratos hacia personas con movilidad reducida.
Insultos y amenazas a las ancianas
La denuncia señala que las agresiones no fueron únicamente físicas. Según consta en las actuaciones, el cuidador también dirigía insultos y amenazas a las residentes mientras las asistía.
Entre las frases que habrían quedado registradas en los videos figuran expresiones como: "¿Por qué no te morís?", "Ojito con pegarme porque te rompo la cabeza" y "Dejanos de molestar. Morite de una vez por todas", lo que agravó la preocupación de las autoridades del geriátrico.
Las sospechas surgieron luego de que familiares de algunas residentes advirtieran lesiones de origen dudoso en sus cuerpos y alertaran a los responsables del establecimiento.
Tras revisar las grabaciones internas, la encargada del geriátrico resolvió despedir de manera inmediata al trabajador y radicó la denuncia ante la Comisaría Primera de Mar del Plata. Todo el material audiovisual fue incorporado a la causa judicial.
La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio, que imputó al acusado por el delito de lesiones leves y busca determinar si existieron otros episodios de violencia contra residentes del hogar.