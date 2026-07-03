La muerte de un anciano expuso a un geriátrico clandestino: "Vivían hacinados y en condiciones insalubres"

La muerte de un anciano de 79 años expuso un geriátrico clandestino que funcionaba en una vivienda de Las Heras , Mendoza . Al parecer, un corte de luz dejó al septuagenario sin respirador artificial durante varias horas y eso desembocó la tarde del jueves en su deceso. Frente a eso, detuvieron a la propietaria y quedó a disposición de la Justicia.

Fuentes allegadas a la investigación relataron que todo comenzó minutos antes de las 18 del citado día cuando Raúl Alberto Pereyra , un hombre originario de Santa Fe y establecido hace años en Mendoza , ingresó a la guardia del Hospital Carrillo .

Una médica constató que el jubilado no presentaba signos vitales y se le dio inmediato aviso al personal policial que se encontraba trabajando en el nosocomio. Los uniformados entrevistaron al hijastro del fallecido, quien relató que su padrastro estaba alojado en el asilo La Madrecita , localizado en calle Benevente 631 .

El hombre explicó que, alrededor de las 16.30, lo llamaron desde ese hogar para adultos mayores y le pidieron que retirara a su familiar, ya que experimentaban un corte en el servicio eléctrico y el septuagenario había estado sin respirador artificial desde las 9.30 de ese día. En ese sentido, agregó que Pereyra padecía enfermedad pulmonar obstructiva crónica , más conocida como EPOC .

Tras escuchar la versión del hijastro de la víctima, se puso en conocimiento sobre la situación al ayudante fiscal de turno de la Oficina Fiscal Las Heras N°2 , quien solicitó el traslado del familiar del fallecido para tomarle declaración, así como también dispuso los trabajos de la Unidad Investigativa Departamental Las Heras ( UID ) .

Asimismo, el Grupo TEN (Traslado Examen Necroidentificación), dependiente de la Policía Científica, realizó los primeros trabajos sobre el cadáver de Pereyra. Posteriormente, los restos quedaron a disposición del Cuerpo Médico Forense (CMF) para desarrollar la necropsia correspondiente.

Las pésimas condiciones en las que vivían los ancianos

Por su parte, personal uniformado fue desplazado hasta el geriátrico clandestino, donde entrevistaron a Beatríz Rodríguez Peralta, propietaria de la vivienda. La mujer, de 58 años, explicó que tiene a su cargo otros diez ancianos y que cobra por cuidarlos.

De esos trabajos surgió que el espacio destinado para los adultos mayores era reducido, por lo que superaba la capacidad prevista. Fuentes cercanas al procedimiento describieron que los ancianos "vivían hacinados y en condiciones de insalubridad".

Los primeros pasos de la investigación

Frente a eso, los sabuesos de la UID Las Heras, dependientes de la Dirección de Investigaciones, secuestraron un libro de registros y otros documentos hallados en el domicilio. Asimismo, se le dio intervención a inspectores de la Municipalidad de Las Heras para concretar la clausura del lugar.

Durante la mañana de este viernes, las autoridades continuaron con las medidas en la propiedad donde funcionaba el asilo ilegal, bajo las directivas del fiscal de Delitos No Especializados Martín Lucero, quien lidera la investigación por el caso de abandono de persona seguido de muerte.