Murió de forma inesperada Manolo Arjona, fundador de Locomía, a los 58 años

El cantante falleció sorpresivamente en su casa de Barcelona. La página oficial del grupo en redes dio a conocer la triste noticia.

El mundo del pop y la música de los 80 y 90 se tiñó de luto. Manolo Arjona, uno de los fundadores históricos de la agrupación Locomía, falleció de manera sorpresiva a los 58 años en Viladecans, Barcelona.

Según confirmaron sus allegados, el desenlace fue totalmente inesperado. Manolo, que además de la música cultivaba una gran pasión por la pintura, había pasado la tarde dedicado a ese hobby. “Luego se acostó y ya no se levantó“, relataron, dejando en shock a su entorno, ya que se mantuvo activo hasta su último día. Sus restos serán velados en el tanatorio Àltima de la ciudad catalana donde residía.

El comunicado oficial Manolo Arjona falleció de manera repentina. IG @locomiaoficial La noticia trascendió este miércoles y generó una profunda tristeza entre los fanáticos. A través de las redes sociales oficiales de Locomía, el grupo lanzó un desgarrador comunicado para despedir a su figura clave: “Hoy se ha apagado una parte de nuestro corazón, pero tu luz, Manolo, se eleva eterna hasta el cielo”.

El mensaje destacó su rol fundamental en el ADN del proyecto: “Fuiste el alma, el movimiento y la lealtad incondicional de un sueño que empezó en Ibiza y que cambió nuestras vidas para siempre”.