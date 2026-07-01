Murió Santiago Ríos, reconocido actor de Los Simuladores y Los Roldán

Tenía 71 años. La noticia se dio a conocer a través de la Asociación de Actores y Actrices.

Este miércoles, la Asociación Argentina de Actores y Actrices anunció la muerte de Santiago Ríos a sus 71 años. El talentoso actor dejó una marca imborrable en la ficción argentina, brillando en producciones emblemáticas como Cha Cha Cha, Los Roldán y Los Simuladores.

La noticia fue oficializada por la entidad gremial a través de sus redes sociales, donde compartieron una imagen del actor. Acompañando la placa oficial, la Asociación publicó un sentido mensaje: "Despedimos al actor Santiago Ríos, quien desarrolló una extensa y sólida trayectoria en el teatro, el cine y la TV. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amistades y seres queridos, acompañándolos en este doloroso momento".

Una histórica carrera en la pantalla chica El comunicado oficial. X / @actoresprensa Nacido el 15 de octubre de 1955 en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, Ríos construyó su oficio de la mano de grandes maestros de la actuación como Juan Carlos Gené y Pablo Cordonet.

A lo largo de las décadas, su rostro se volvió una presencia constante y familiar en los hogares argentinos. Su versatilidad le permitió navegar por el drama, el humor y la comedia costumbrista con la misma soltura.

Entre sus trabajos televisivos más recordados se encuentran las ficciones como Tumberos, Los simuladores y Disputas, éxitos familiares como Casados con hijos, Son amores, Costumbres argentinas, La Niñera, Casi ángeles y Patito Feo, tiras largas como tierra de amor y venganza, Los Roldán, Graduados y 100 días para enamorarse y grandes ciclos de humor como Cha Cha Cha y El show de Videomatch.