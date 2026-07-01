La impensada confesión de Dolores Teuly, la novia de Mauricio Macri, sobre el inicio de su romance

Dolores Teuly rompió el silencio y dio detalles inéditos del primer encuentro con el exmandatario. Además, ¿se viene el casamiento?

Después de que Mauricio Macri hiciera pública su relación con Dolores "Lola" Teuly, ambos comenzaron a mostrarse con mayor naturalidad. En una entrevista realizada durante un viaje al aeropuerto de Ezeiza para OLGA, la empresaria habló por primera vez sobre el origen del vínculo y sorprendió al contar cómo fue el primer encuentro entre los dos.

La charla se dio mientras Macri se preparaba para un viaje vinculado al Mundial 2026. En ese contexto, Valen Rizzuti aprovechó para preguntarle a Lola por el inicio de la historia de amor y la respuesta dejó al descubierto un dato desconocido hasta el momento.

La empresaria contó en OLGA cómo se conoció con el expresidente de la Nación Argentina. Captura de pantalla Youtube OLGA. Consultada sobre cómo conoció al expresidente, la empresaria explicó que todo ocurrió gracias a una persona muy cercana. "El responsable de esto fue mi papá", reveló la mujer. "Mi papá se casó y lo invitó al casamiento hace muchos años. Ahí nos conocimos", detalló Teuly.

La anécdota dio lugar a un momento distendido cuando el joven le preguntó si, durante esa boda, había atrapado el tradicional ramo de la novia. Con humor, Dolores respondió que no había sido ella quien se quedó con ese símbolo.