Las explosivas fotos de Mauricio Macri y Dolores "Lola" Teuly a los besos en Palermo

El exmandatario fue fotografiado junto a su incipiente pareja muy acaramelados en la vía pública: los detalles.

El romance dejó de ser un secreto a voces para confirmarse de la manera más innegable: con imágenes in fraganti. El periodista de espectáculos Guido Zaffora fue el encargado de encender la mecha mediática al publicar una historia que documenta el excelente presente sentimental del expresidente.

En la fotografía que rápidamente se viralizó, se los puede ver a Mauricio Macri y a Dolores "Lola" Teuly fundidos en un beso a plena luz del día, en las calles del barrio porteño de Palermo. La postal, que lleva superpuesta la leyenda "MACRI Y SU NUEVA NOVIA A PURO CHAPE EN PALERMO", muestra a la pareja en una actitud sumamente relajada.

Un vínculo que crece a paso firme Mauricio Macri y Dolores Teuly en Palermo. IG @gzaffora Esta muestra de afecto en la vía pública es el corolario de una relación que comenzó a tomar estado público a mediados de mayo. Tras su separación de Juliana Awada en febrero de 2026, luego de 15 años de matrimonio y una hija en común, el fundador del PRO fue vinculado con varias figuras del espectáculo, desde Graciela Alfano y Juana Viale, hasta Guillermina Valdés y Chloe Bello. Sin embargo, fue LAM el que reveló la verdadera identidad de su nueva pareja: Dolores Teuly, una mujer que conoce al exmandatario desde hace años y que incluso llegó a trabajar para él durante su presidencia.

La incipiente pareja no se oculta. IG @gzaffora En aquel momento, el propio Macri se encargó de validar la información a través de un mensaje enviado a Ángel de Brito: “Nos estamos conociendo. Todo muy lindo. Gracias. Cuidate”. A partir de allí, la pareja comenzó a compartir más momentos juntos, incluyendo una reciente y exclusiva escapada romántica de cuatro días a París.

El primer blanqueo en Don Julio La pareja se muestran juntos públicamente. Archivo MDZ El beso captado por Zaffora no es, sin embargo, el primer registro de ambos juntos. Semanas atrás, más precisamente en la noche del jueves 4 de junio, el expresidente y Teuly se mostraron por primera vez en público durante una salida nocturna.