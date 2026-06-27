El PRO celebró la salida de Manuel Adorni: "El presidente tomó la decisión correcta"

El PRO salió a respaldar la decisión de Javier Milei de aceptar la renuncia de Manuel Adorni como jefe de Gabinete y enfatizó que ahora el Gobierno debe “enfocarse en lo importante”.

“El paso al costado de Manuel Adorni era lo que correspondía. Nunca debió llegar a este punto. Ahora el Gobierno puede volver a enfocarse en lo importante: avanzar con las transformaciones que los argentinos esperan y dejar atrás una crisis que era completamente evitable”, expresa el posteo del partido amarillo.

“Desde el PRO lo dijimos desde el primer día. La permanencia de Adorni solo generaba más desgaste, más ruido y más costos para un Gobierno que necesita cuidar el capital político que recibió de la sociedad para impulsar el cambio. También fuimos claros en que la decisión final era una responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo”, subrayaron.

A su vez, indicaron que “el Presidente finalmente tomó la decisión correcta”. “Ahora es momento de dejar este episodio atrás y concentrarse en lo que realmente importa: consolidar el cambio y sostener las reformas. Seguimos comprometidos en blindar los cambios que demanda la sociedad”, concluye el PRO.

El paso al costado de Manuel Adorni era lo que correspondía. Nunca debió llegar a este punto. Ahora el Gobierno puede volver a enfocarse en lo importante: avanzar con las transformaciones que los argentinos esperan y dejar atrás una crisis que era completamente evitable. Desde…

Este viernes, Mauricio Macri reapareció públicamente mediante un acto en Mar del Plata y disparó contra el exvocero . Previo al alejamiento del excolumnista, había aclarado que “el PRO va a votar la interpelación de Adorni en ambas cámaras”, refiriéndose a los proyectos que sobrevolaban en el Congreso.

De igual modo, había instado a que sea el propio Javier Milei quien le pida la renuncia: “Ojalá que no haga falta y no perdamos más tiempo ni energía en esto”.

“Lo que ha sucedido en los últimos meses es todo lo contrario a generar confianza”, apuntó Macri, quien agregó: “Yo dije que no estaba de acuerdo con el nombramiento de Adorni”.

“El PRO cree que mantener a Adorni destruye el cambio”, lanzó el exmandatario, quien sumó: “Esto no permite que valoremos los avances económicos que han habido. Perdemos el rumbo, ese ruido hace mucho daño”.

El expresidente hizo alusión a aquella publicación en X el 1 de noviembre, luego de esa cena en Olivos con Milei, quien le había anunciado el despido de Guillermo Francos como jefe de ministros y la asunción de Adorni.

“La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y prepararse para esta segunda etapa, pero no logramos ponernos de acuerdo. La salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos, que para la ciudadanía representaba sensatez, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia”, aseguraba el fundador del partido amarillo.

“Como le mencioné, existía la posibilidad de reemplazar a Francos por otra persona idónea de su equipo, con un perfil más técnico y mayor capacidad de conducción y coordinación de equipos, como Horacio Marín, actual presidente de YPF, que reúne todas las condiciones por su experiencia previa. El jefe de Gabinete de Ministros es una figura esencial: coordina los equipos políticos y de gestión en torno a una agenda y una estrategia”, planteó

“Lamento esta situación porque, tras el esfuerzo realizado, la revalidación de la gente en las urnas y el apoyo inédito de Estados Unidos, el país se encuentra frente a una oportunidad histórica que no puede desaprovechar”, agregó en ese entonces.