Mauricio Macri enamorado: las imágenes exclusivas con su novia durante el partido de Argentina contra Austria

Mauricio Macri y Lola Teuly fueron captados por las cámaras disfrutando de la contienda entre la Selección Argentina y su par de Austria. En la nota, las fotos.

Hay historias de personas que hablan de las vueltas de la vida, y algunas hablan de caminos que parecen destinados a cruzarse. La de Mauricio Macri y Dolores “Lola” Teuly tiene algo de eso: un romance que nació lejos de los flashes, entre viejos conocidos que compartieron círculos sociales y laborales durante años.

Esa historia hoy vuelve a poner al expresidente en el centro de la escena, aunque esta vez no por la política sino por cuestiones del corazón.

Según trascendió, Macri y Lola se conocen desde hace aproximadamente 25 años. Algunos allegados incluso señalan que el primer contacto se produjo cuando ella era muy joven y coincidieron en eventos sociales vinculados a amistades en común. Con el tiempo, la relación quedó en un plano cordial hasta que el destino volvió a cruzarlos recientemente. El reencuentro habría ocurrido a comienzos de este año, durante una celebración organizada por el relacionista público Leo Mateu. Desde entonces, la conexión fue inmediata y el vínculo comenzó a profundizarse.

Lola Teuly no es una desconocida para el universo macrista. Durante la presidencia de Mauricio Macri integró el equipo de Ceremonial y Protocolo de la Casa Rosada y llegó a desempeñarse como asesora en la Dirección General de Eventos de Presidencia, bajo la órbita de la Secretaría General encabezada por Fernando de Andreis. Quienes la conocen la describen como una mujer discreta, elegante y de perfil bajo, una característica que, curiosamente, también definió durante años la imagen pública de Juliana Awada. Tras dejar la función pública, Lola se volcó al mundo empresarial con un emprendimiento dedicado a la comercialización de alfombras decorativas.

Mauricio Macri y Lola Teuly: amor frente al mundo Los rumores se transformaron en certeza cuando comenzaron a aparecer imágenes de ambos compartiendo tiempo juntos en el exterior. Una de las primeras postales de la pareja llegó desde París, donde fueron fotografiados abrazados durante una escapada romántica. Más tarde trascendió que Teuly también acompañó a Macri en parte de un viaje por Europa y Egipto, consolidando así una relación que, según su entorno, avanza con naturalidad y sin apuros. El propio expresidente eligió tomarse el tema con humor cuando la prensa lo consultó: “Nos estamos conociendo”, resumió, dejando entrever una felicidad que hacía tiempo no mostraba públicamente.