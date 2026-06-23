Mauricio Macri enamorado: las imágenes exclusivas con su novia durante el partido de Argentina contra Austria
Mauricio Macri y Lola Teuly fueron captados por las cámaras disfrutando de la contienda entre la Selección Argentina y su par de Austria. En la nota, las fotos.
Hay historias de personas que hablan de las vueltas de la vida, y algunas hablan de caminos que parecen destinados a cruzarse. La de Mauricio Macri y Dolores “Lola” Teuly tiene algo de eso: un romance que nació lejos de los flashes, entre viejos conocidos que compartieron círculos sociales y laborales durante años.
Esa historia hoy vuelve a poner al expresidente en el centro de la escena, aunque esta vez no por la política sino por cuestiones del corazón.
Según trascendió, Macri y Lola se conocen desde hace aproximadamente 25 años. Algunos allegados incluso señalan que el primer contacto se produjo cuando ella era muy joven y coincidieron en eventos sociales vinculados a amistades en común. Con el tiempo, la relación quedó en un plano cordial hasta que el destino volvió a cruzarlos recientemente. El reencuentro habría ocurrido a comienzos de este año, durante una celebración organizada por el relacionista público Leo Mateu. Desde entonces, la conexión fue inmediata y el vínculo comenzó a profundizarse.
Lola Teuly no es una desconocida para el universo macrista. Durante la presidencia de Mauricio Macri integró el equipo de Ceremonial y Protocolo de la Casa Rosada y llegó a desempeñarse como asesora en la Dirección General de Eventos de Presidencia, bajo la órbita de la Secretaría General encabezada por Fernando de Andreis. Quienes la conocen la describen como una mujer discreta, elegante y de perfil bajo, una característica que, curiosamente, también definió durante años la imagen pública de Juliana Awada. Tras dejar la función pública, Lola se volcó al mundo empresarial con un emprendimiento dedicado a la comercialización de alfombras decorativas.
Mauricio Macri y Lola Teuly: amor frente al mundo
Los rumores se transformaron en certeza cuando comenzaron a aparecer imágenes de ambos compartiendo tiempo juntos en el exterior. Una de las primeras postales de la pareja llegó desde París, donde fueron fotografiados abrazados durante una escapada romántica. Más tarde trascendió que Teuly también acompañó a Macri en parte de un viaje por Europa y Egipto, consolidando así una relación que, según su entorno, avanza con naturalidad y sin apuros. El propio expresidente eligió tomarse el tema con humor cuando la prensa lo consultó: “Nos estamos conociendo”, resumió, dejando entrever una felicidad que hacía tiempo no mostraba públicamente.
Y si algo une a Macri con sus pasiones históricas es el deporte. En los últimos meses, quienes frecuentan su entorno aseguraban que Lola también comenzó a acompañarlo en algunos de sus viajes vinculados al fútbol internacional, incluido al clima festivo que rodea la Copa Mundial. Hay que recordar que Mauricio Macri se desempeña como Presidente Ejecutivo de la Fundación FIFA, cargo que asumió en enero de 2020 tras finalizar su mandato presidencial en Argentina, y espacio en el que fue nombrado directamente por Gianni Infantino.
El rumor se confirmó durante la contienda entre las selecciones de Argentina y Austria, donde se los vio alentar a la Albiceleste con emoción, mientras compartían el momento con amigos, como el relacionista público Leo Mateu y el comediante Roberto Moldavsky.
Entre estadios repletos, cenas exclusivas y fotografías tomadas lejos de Buenos Aires, la pareja parece transitar una etapa de descubrimiento mutuo. Él, uno de los dirigentes políticos más influyentes de las últimas décadas; ella, una empresaria que siempre prefirió moverse fuera de los focos. Juntos construyen una historia que, para el universo de la prensa del corazón, reúne todos los ingredientes: reencuentro, discreción, viajes, complicidad y una nueva oportunidad para el amor.