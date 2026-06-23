Lo que le pasa a tu corazón cuando juega la Selección y que muchos descubren demasiado tarde

Cada vez que la Selección Argentina sale a la cancha , millones de personas viven el partido con una intensidad difícil de explicar. Los nervios antes del pitazo inicial, la tensión de un penal o la explosión de un gol sobre la hora generan una montaña rusa de emociones. Sin embargo, esa pasión no solo se siente en el ánimo: también puede tener consecuencias reales sobre el corazón .

Especialistas del Hospital Universitario Austral advierten que, durante los encuentros decisivos, las consultas por problemas cardiovasculares pueden incrementarse alrededor de un 20%. El fenómeno no responde únicamente al estrés del partido, sino también a una combinación de emociones intensas y hábitos poco saludables que suelen repetirse durante este tipo de eventos deportivos.

El médico José Bonorino, jefe de la Unidad Coronaria del Hospital Universitario Austral, explica que un encuentro de alta carga emocional pone en marcha el mecanismo natural de respuesta al estrés. El organismo libera adrenalina, noradrenalina y cortisol, hormonas que aceleran el ritmo cardíaco, elevan la presión arterial y obligan al corazón a trabajar con mayor intensidad.

En personas sanas, estos cambios suelen desaparecer una vez finalizado el partido. Sin embargo, quienes presentan hipertensión, antecedentes cardíacos, diabetes, colesterol elevado o enfermedades cardiovasculares pueden enfrentar un escenario diferente.

Según el especialista, esa descarga hormonal puede favorecer la aparición de infartos, arritmias, crisis hipertensivas e incluso del denominado síndrome de Takotsubo, también conocido como "síndrome del corazón roto", una afección provocada por un estrés emocional extremo que imita los síntomas de un infarto.

Por qué aumentan las consultas después de los partidos de la Selección

Uno de los datos que más llama la atención a los médicos es que las guardias suelen permanecer relativamente tranquilas mientras la pelota está en juego, pero reciben un mayor número de pacientes apenas termina el encuentro.

El motivo es sencillo: muchas personas prefieren esperar al final del partido antes de consultar, incluso cuando presentan síntomas que requieren atención inmediata.

Para Bonorino, ese retraso puede ser determinante. Dolor en el pecho, dificultad para respirar, sudoración intensa, palpitaciones, mareos o molestias que se irradian hacia el cuello, la mandíbula o los brazos nunca deberían atribuirse únicamente a los nervios.

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El Mundial también impacta en la salud mental

El aspecto emocional también ocupa un lugar central. La licenciada María Paula Castro, psicóloga del Servicio de Salud Mental del Hospital Universitario Austral, sostiene que muchas personas comienzan a experimentar ansiedad incluso varios días antes del partido.

La especialista explica que ese fenómeno, conocido como ansiedad anticipatoria, lleva al cerebro a imaginar distintos escenarios posibles y activa respuestas fisiológicas similares a las del estrés. Como consecuencia, pueden aparecer insomnio, tensión muscular, irritabilidad, palpitaciones e incluso molestias digestivas.

Para muchas personas, un Mundial representa mucho más que un torneo deportivo. También pone en juego la identidad, el sentido de pertenencia y recuerdos familiares, razón por la cual el resultado suele vivirse como una experiencia profundamente personal.

Los hábitos que aumentan el riesgo cardiovascular

Los especialistas coinciden en que el partido, por sí solo, rara vez provoca un problema de salud. Lo que verdaderamente incrementa el riesgo es la combinación de estrés con otros factores frecuentes durante estos encuentros.

Entre ellos aparecen el consumo excesivo de alcohol, las comidas abundantes, el tabaquismo, permanecer muchas horas sentado, dormir poco y, en algunos casos, suspender la medicación habitual.

Por eso, recomiendan mantener los tratamientos indicados por el médico, comer de manera moderada, evitar los excesos y realizar pequeñas pausas para caminar o moverse durante el partido.

Cuándo hay que dejar de mirar el partido y consultar

Los profesionales insisten en que ningún resultado deportivo justifica postergar una consulta médica. Si durante el encuentro aparecen dolor persistente en el pecho, falta de aire, pérdida de conocimiento, dificultad para hablar, debilidad en un brazo o una pierna, o cualquier otro síntoma compatible con un evento cardiovascular, la prioridad debe ser buscar atención médica inmediata.

El Mundial despierta emociones únicas y une a millones de personas detrás de una misma ilusión. Disfrutar esa pasión es parte de la experiencia, pero hacerlo cuidando la salud también forma parte del juego.