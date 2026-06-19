Cómo impactó en la Selección argentina la fake news sobre el papá de Messi y el planteo del plantel a Lionel

La imagen que recorrió el mundo fue la de un Lionel Messi visiblemente emocionado después de la victoria de la Selección argentina ante Argelia en el debut del Mundial 2026 . También quedaron grabados los abrazos de sus compañeros, el afecto de Lionel Scaloni y las palabras de agradecimiento que el capitán dedicó al grupo. Lo que en ese momento parecía una reacción vinculada únicamente a la alegría deportiva escondía una historia mucho más profunda.

Desde hace un tiempo, la preocupación por la salud de Jorge Messi forma parte de las conversaciones puertas adentro de la concentración argentina. El tema es conocido por los integrantes más cercanos al capitán y también por el cuerpo técnico, que entienden la dimensión personal de una situación que excede por completo al fútbol.

La cuestión llegó a tal punto que, antes incluso del estreno mundialista frente a Argelia y mucho antes de que aparecieran las fake news que dominaron las redes y portales en las últimas horas, varios de los futbolistas más cercanos a Messi le plantearon la posibilidad de dejar temporalmente la concentración de Kansas City para viajar a Argentina y acompañar a su padre.

La sugerencia no nació desde la especulación ni desde el dramatismo. Surgió desde la amistad, el afecto y la preocupación genuina de quienes comparten con Messi buena parte de su vida dentro de la Selección . Los futbolistas que más cerca están del capitán entendieron que atravesaba un momento especialmente delicado y consideraron que, si sentía la necesidad de estar junto a su familia, nadie cuestionaría una decisión de ese tipo.

La respuesta del rosarino fue inmediata. Messi agradeció el respaldo y la sensibilidad de sus compañeros, pero dejó en claro que no consideraba necesario abandonar la concentración. Su decisión fue continuar con el Mundial, mantenerse enfocado en la competencia y seguir atentamente cada novedad que llegara desde Argentina, donde Celia acompaña de cerca a Jorge Messi.

Ese episodio ayuda a comprender mejor las declaraciones que realizó después del triunfo sobre Argelia. Cuando aseguró que había pasado "unos días difíciles, complicados" y agradeció a toda la delegación por haber estado a su lado, no se refería únicamente a lo ocurrido en las horas previas al partido. Hablaba de un acompañamiento sostenido en el tiempo, construido mucho antes de que la situación se volviera pública.

Las palabras de Messi sobre el motivo de sus lágrimas en el primer gol. Video: ESPN

Las fake news que alteraron la tranquilidad de la Selección

La mañana posterior a aquellas muestras de apoyo estuvo marcada por un escenario completamente distinto, cuando comenzaron a multiplicar versiones falsas sobre el estado de salud de Jorge Messi. En pocas horas, la situación escaló hasta convertirse en uno de los temas más comentados alrededor de la Selección argentina.

Aunque dentro de la delegación el panorama estaba claro y nadie se guiaba por los rumores, la magnitud que alcanzó la situación generó preocupación. Futbolistas, integrantes del cuerpo técnico, colaboradores, familiares y amigos comenzaron a recibir una enorme cantidad de mensajes y consultas relacionadas con versiones que no tenían confirmación alguna.

Frente a ese contexto, la familia Messi tomó la decisión de emitir un comunicado oficial para aclarar las cosas. Allí confirmó que Jorge Messi atraviesa un problema de salud, aunque se encuentra bajo seguimiento médico y evolucionando favorablemente. Al mismo tiempo, expresó su malestar por la difusión irresponsable de información falsa sobre una cuestión estrictamente privada.

La necesidad de hacer pública una situación que hasta entonces permanecía en la intimidad familiar refleja el impacto que tuvieron las fake news. Lo que originalmente era una preocupación reservada al círculo más cercano terminó expuesto por la velocidad con la que se propagaron rumores sin fundamento.

Un grupo que se transformó en refugio para Messi

Si algo dejó en evidencia todo este episodio fue la fortaleza del vínculo que existe entre Messi y la actual Selección argentina. Más allá de los resultados, los títulos y los éxitos deportivos, el capitán encontró en este grupo un espacio de contención en uno de los momentos más sensibles de su vida personal.

El abrazo de Scaloni al reemplazarlo, los festejos compartidos después de su gol y las constantes muestras de apoyo de sus compañeros no fueron gestos aislados. Fueron la manifestación pública de una relación construida durante años y fortalecida por experiencias compartidas dentro y fuera de la cancha.

El sentido abrazo de Scaloni a Messi. Captura ESPN

El propio Messi lo resumió cuando explicó que el grupo "me sostiene, me hace estar feliz". La frase adquirió una dimensión especial después de conocerse el contexto en el que fue pronunciada. Porque detrás de la emoción del goleador, del capitán y del símbolo de la Selección, había un hijo atravesando una situación familiar compleja.

Las fake news generaron ruido, malestar y preocupación en la concentración argentina. Sin embargo, también dejaron al descubierto algo que probablemente explique buena parte de la fortaleza de este equipo: la capacidad de acompañar a uno de los suyos cuando más lo necesita. Antes de que los rumores se multiplicaran, el plantel ya había demostrado que estaba dispuesto a respaldar a Messi incluso si eso significaba verlo alejarse del Mundial para estar junto a su padre.

Esa respuesta colectiva, silenciosa y humana, quizá explique mejor que cualquier resultado por qué el capitán eligió quedarse. Porque en Kansas City no solo encontró un equipo de fútbol. Encontró una familia dispuesta a sostenerlo en el momento más difícil.