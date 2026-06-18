Con la presencia de Messi tras un día de rumores, la Selección argentina se entrenó pensando en Austria
Tras una jornada marcada por versiones sobre la salud de su padre, Messi participó con normalidad del entrenamiento y se mostró junto al resto del plantel.
Lionel Messi fue el gran foco de atención este viernes en la concentración de la Selección argentina. Luego de un día atravesado por rumores vinculados a la salud de su padre, Jorge Messi, el capitán apareció en el entrenamiento que el equipo realizó en Kansas y llevó tranquilidad tanto al cuerpo técnico como a los hinchas.
El rosarino trabajó a la par de sus compañeros bajo las órdenes de Lionel Scaloni y se lo vio de buen ánimo durante la práctica. Incluso compartió charlas, sonrisas y distintos momentos con los referentes del plantel, en una imagen que rápidamente despejó cualquier especulación sobre su situación de cara al partido del próximo lunes frente a Austria.
Tras los rumores sobre su padre, Messi entrenó con normalidad en la Selección
Con Messi presente y enfocado en la preparación mundialista, la Albiceleste continuó ajustando detalles para su segunda presentación en el Mundial 2026. Tras el contundente triunfo ante Argelia en el debut, el objetivo ahora es conseguir una nueva victoria que le permita acercarse a la clasificación a los 16avos de final.
Nicolás Tagliafico trabajó a la par del grupo
Otra de las novedades de la jornada pasó por Nicolás Tagliafico. El lateral izquierdo continúa recuperándose del desgarro en el sóleo de la pierna izquierda que sufrió durante el primer amistoso ante Honduras y volvió a trabajar en el campo de juego. Desde la AFA destacaron que el defensor "sigue poniéndose a punto en campo de juego y continúa con una evolución favorable", por lo que crecen las chances de que pueda volver a estar a disposición de Scaloni.
Además, Leandro Paredes también sigue dando pasos positivos en su recuperación. El mediocampista de Boca dejó atrás la lesión en el isquiotibial derecho que sufrió durante la entrada en calor previa al partido ante Universidad Católica por la Copa Libertadores y podría reaparecer frente a Austria. Con varios días más de entrenamientos encima, el cuerpo técnico considera que, si responde bien en las próximas prácticas, está en condiciones de sumar una importante cantidad de minutos.
Un fuerte operativo de seguridad en Kansas
A cuatro días del compromiso ante Austria, la Selección argentina volvió a entrenarse bajo un importante despliegue de seguridad en Kansas. La presencia de Messi y el creciente interés que genera el equipo campeón del mundo obligaron a reforzar los controles en las inmediaciones del predio.
Personal de seguridad privada, efectivos policiales y estrictos anillos de control acompañaron la práctica para evitar cualquier inconveniente. Mientras tanto, la Albiceleste continúa enfocada en su preparación para un partido que podría dejarla muy cerca de la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026.