Con la presencia de Messi tras un día de rumores, la Selección argentina se entrenó pensando en Austria

Tras una jornada marcada por versiones sobre la salud de su padre, Messi participó con normalidad del entrenamiento y se mostró junto al resto del plantel.

A pesar del día agitado que vivió junto a su familia, Lionel Messi se mostró de buen semblante en el entrenamiento de la Selección argentina de cara al encuentro del próximo lunes ante Austria.

El rosarino trabajó a la par de sus compañeros bajo las órdenes de Lionel Scaloni y se lo vio de buen ánimo durante la práctica. Incluso compartió charlas, sonrisas y distintos momentos con los referentes del plantel, en una imagen que rápidamente despejó cualquier especulación sobre su situación de cara al partido del próximo lunes frente a Austria.

Tras los rumores sobre su padre, Messi entrenó con normalidad en la Selección Entrenamiento de la Selección con Messi ESPN Con Messi presente y enfocado en la preparación mundialista, la Albiceleste continuó ajustando detalles para su segunda presentación en el Mundial 2026. Tras el contundente triunfo ante Argelia en el debut, el objetivo ahora es conseguir una nueva victoria que le permita acercarse a la clasificación a los 16avos de final.

Nicolás Tagliafico trabajó a la par del grupo Otra de las novedades de la jornada pasó por Nicolás Tagliafico. El lateral izquierdo continúa recuperándose del desgarro en el sóleo de la pierna izquierda que sufrió durante el primer amistoso ante Honduras y volvió a trabajar en el campo de juego. Desde la AFA destacaron que el defensor "sigue poniéndose a punto en campo de juego y continúa con una evolución favorable", por lo que crecen las chances de que pueda volver a estar a disposición de Scaloni.

Nicolás Tagliafico se mostró recuperado y trabajó a la par del grupo. ¿Jugará ante Austria? @Argentina Además, Leandro Paredes también sigue dando pasos positivos en su recuperación. El mediocampista de Boca dejó atrás la lesión en el isquiotibial derecho que sufrió durante la entrada en calor previa al partido ante Universidad Católica por la Copa Libertadores y podría reaparecer frente a Austria. Con varios días más de entrenamientos encima, el cuerpo técnico considera que, si responde bien en las próximas prácticas, está en condiciones de sumar una importante cantidad de minutos.