Hasta las lágrimas: Messi no pudo contener la emoción tras su golazo ante Argelia

Lionel Messi quedó conmovido luego de marcar el primer gol de la Selección argentina frente a Argelia en el debut en el Mundial 2026.

La consagración en Qatar 2022 no fue suficiente: Lionel Messi quiere seguir agrandando su leyenda con la Selección argentina. Y en el debut frente a Argelia por la fecha 1 del Mundial 2026, el sexto y ¿último? de su carrera, tardó tan solo 17 minutos en comenzar a dejar su huella en el certamen.

Es que apenas pasado el primer cuarto de hora, tras una asistencia de Rodrigo De Paul, el mejor jugador de todos los tiempos hizo uso de su magia y clavó un tremendo golazo que le permitió a la Scaloneta ponerse 1-0 arriba en el marcador y comenzar así con el pie derecho la gesta mundialista.

Las lágrimas de Messi tras su golazo ante Argelia Las lágrimas de Messi tras su golazo ante Argelia ESPN Su espectacular definición volvió a deleitar a todos los hinchas albicelestes y los fanáticos del fútbol alrededor de todo el planeta. Pero también, más allá de lo espectacular que fue el tanto, tuvo una importante carga de emotividad, lo que quedó demostrado en el gesto de la Pulga luego de inflar su primera red en esta Copa del Mundo.

Las cámaras de la transmisión oficial, tras repetir la jugada, logaron captar como el astro rosarino, al caer en la cuenta de lo que había hecho y del tremendo significado de ese gol, no pudo contener las lágrimas de la emoción, las cuales debió secarse con la camiseta antes de que se reanudara el juego.

La emoción de Lionel Messi La emoción de Lionel Messi tras su golazo en el debut DSports Estas emotivas imágenes no tardaron en viralizarse en redes sociales y lograron contagiar a los 47 millones de argentinos, que se ilusionan con ver a Messi, el más grande futbolista (junto con Maradona) que supo vestir los colores patrios y llenarlos de gloria.