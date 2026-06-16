Messi debuta en el Mundial 2026: la increíble coincidencia que emociona e ilusiona al Diez

Este martes, el debut mundialista de Argentina ante Argelia tendrá un condimento especial para Lionel Messi . Cuando la pelota comience a rodar, el Diez marcará un nuevo hito en su incomparable carrera: se convertirá en el primer futbolista en disputar partidos en seis mundiales distintos.

A 20 años de su primera participación, el destino quiso que este récord coincida con una fecha que es especial para él: un 16 de junio, durante Alemania 2006 se producía su debut en una cita mundialista. El rival era Serbia y Monenegro, al que la Albiceleste vapulearía 6 a 0. Si bien Argentina ya había disputado un partido ante Costa de Marfil, la Pulga recién pisaría el césped en la segunda jornada.

En aquel día, Messi, con el 19 en su espalda, saltaba al campo en lugar de Maxi Rodríguez. El reloj marcaba que iban 74' de juego y que el partido iba 3 a 0 a favor de la Albiceleste.

Para completar una jornada que quedaría grabada en los libros de la historia del fútbol, el rosarino cerraría la goleada al marcar el 6 a 0. La curiosidad es que el tanto lo anotaría con su pierna derecha, tras un pase de Carlos Tevez.

La fecha le sienta bien al astro argentino. Exactamente ocho años después de su gol a Serbia y Montenegro, Messi le anotaría a Bosnia y Herzegovina. En Brasil 2014, donde a la postre sería elegido mejor jugador, el Diez anotaba su primero de sus cuatro tantos justamente un 16 de junio.

Gol de Messi a Bosnia (16 de junio de 2014) Gentileza

Este 16 de junio de 2026, cuando se cumplen exactamente 20 años de su debut mundialista, Messi sumará un nuevo capítulo a una historia que no para de agigantarse. ¿Podrá continuar con su sana costumbre de marcar en esta fecha?

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