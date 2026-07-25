Robaron la computadora del médico que atiende al padre de Lionel Messi

Delincuentes ingresaron al consultorio del médico de Jorge Messi y sustrajeron computadoras y equipos electrónicos. La Justicia Federal investiga el hecho.

El reconocido urólogo Norberto Bernardo, médico de Jorge Messi y una de las máximas referencias de la especialidad en Argentina y América Latina, fue víctima de un robo en su consultorio de la Ciudad de Buenos Aires. Delincuentes sustrajeron una computadora y otros equipos electrónicos, en un hecho que ya es investigado por la Justicia Federal.

Según trascendió, el robo ocurrió días antes del partido entre la Selección argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México. Por el momento no se difundieron detalles sobre la modalidad del hecho ni el alcance del material sustraído al médico.

La causa quedó en manos de la Justicia Federal de Comodoro Py, que mantiene la investigación bajo secreto de sumario, por lo que no se brindaron precisiones sobre los elementos robados ni sobre posibles sospechosos.

Quién es el médico de Jorge Messi Norberto Bernardo es considerado uno de los especialistas más prestigiosos del país y de la región. Además de atender a Jorge Messi, dirige el Centro Argentino de Urología y es reconocido por su trayectoria en cirugía robótica, urología moderna y procedimientos mínimamente invasivos.

El episodio generó preocupación debido a la posibilidad de que entre los equipos sustraídos hubiera información profesional, aunque hasta el momento las autoridades no confirmaron si se vio comprometida documentación vinculada a pacientes.