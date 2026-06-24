Revelaron cómo sigue la salud de Jorge Messi tras recibir el alta: "De a poco"

El doctor Guillermo Capuya reveló una conversación directa con Celia Cuccittini, quien confirmó como está el padre de Lionel Messi.

Tras las recientes especulaciones y luego de que circulara información errónea sobre su estado de salud, hecho que incluso generó fuertes repercusiones, se supo cómo está Jorge Messi. La confirmación oficial provino del círculo más íntimo de la familia del capitán de la Selección Argentina, llevando tranquilidad al público.

Durante la última emisión de La mañana de Moria (eltrece), el ciclo de Moria Casán, el doctor Guillermo Capuya fue el encargado de brindar la actualización médica. El profesional, quien mantiene un vínculo cercano con los padres de Lionel Messi, compartió los detalles de una reciente conversación privada que mantuvo con Celia Cuccittini.

Los detalles sobre la salud de Jorge Messi Ante la consulta sobre el cuadro clínico del padre del futbolista, el médico fue directo a las fuentes. "Justo ayer me comuniqué con Celia y ella me pone textualmente una buena noticia", introdujo Capuya ante la conductora y su panel.

Acto seguido, procedió a leer el mensaje exacto enviado por la madre del campeón del mundo: "Hola Doc, Jorge está mejor, recuperándose de a poco, ya en casa mucho mejor". De esta manera, quedó confirmado que Jorge Messi logró superar la etapa más delicada y ya cuenta con el alta correspondiente para continuar con su recuperación desde la comodidad de su hogar.

Más allá de la información estrictamente médica, el intercambio dejó ver el lado más distendido de los padres del ídolo rosarino. Según relató el doctor Capuya, Celia aprovechó la comunicación para enviar afectuosos saludos a Casán y a todo su equipo de trabajo.