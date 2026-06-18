"Qué quilombo...": la reacción de Jorge Messi tras la fuerte polémica de Florencia Peña en Luzu TV

Luego del exabrupto cometido por la actriz en el programa de streaming, se filtró el accionar del padre de Lionel Messi. ¿Qué dijo?

Tras la desafortunada equivocación de Florencia Peña en El Show del Verano, que derivó en la cancelación definitiva del programa y la desvinculación de su equipo de producción, la palabra más buscada era la de la propia familia Messi. Finalmente, el silencio se rompió gracias a un intercambio de mensajes en pleno vivo de LAM.

Durante la emisión del ciclo de espectáculos, se reveló que Celia Cuccittini, madre de Lionel y esposa de Jorge Messi, se encontraba mirando el programa directamente desde la habitación de la clínica. Ante la consulta directa desde el estudio sobre cómo habían atravesado la vorágine informativa que los dio por muertos mediáticamente y paralizó al país por unas horas, la respuesta inicial fue sincera: Celia admitió que vivir esa situación de falsos rumores "fue horrible".

La reacción del padre de Lionel Messi Sin embargo, el dramatismo inicial rápidamente le dio paso a una cuota de humor para descomprimir la tensión. Según relató Ángel de Brito, quien en el mismo vivo se enviaba mensajes con Cuccittini, el propio Jorge Messi estaba prestando atención al debate televisivo y, al ver la magnitud del escándalo que involucraba comunicados oficiales y despidos, lanzó un comentario irónico que despertó las risas en el piso: "Qué quilombo que armé".

Lejos de buscar confrontar, iniciar acciones legales o agrandar la polémica que habría generado consecuencias comerciales e institucionales en Luzu TV, el canal liderado por Nicolás Occhiato, los padres del astro rosarino decidieron tomarse el asunto con mayor calma una vez pasada la tormenta.