Luis Caputo arremetió contra Florencia Peña y se solidarizó con la familia Messi: "Dejemos de hablar de la boluda esta"

El ministro de Economía, Luis Caputo , se sumó este viernes a las críticas por la difusión de la falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi , padre del capitán de la Selección argentina , y pidió dejar atrás la polémica para volver a enfocarse en el Mundial 2026.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), el funcionario expresó: “Por respeto a Messi, su familia y los jugadores de la Selección, dejemos de hablar de la boluda esta y volvamos a disfrutar del Mundial. Es solo una humilde sugerencia”.

La reacción de Luis Caputo llegó después de que la actriz Florencia Peña comunicara erróneamente durante una transmisión en Luzu TV que Jorge Messi había fallecido, una información que resultó ser falsa y que generó una fuerte repercusión tanto en el ámbito mediático como político.

Quien también se pronunció sobre el episodio fue el presidente Javier Milei , que calificó el hecho como un caso de “corpo basura” y cuestionó duramente a la actriz por haber difundido la versión sin confirmación previa.

Por respeto a Messi, su familia y los jugadores de la selección, dejemos de hablar de la boluda esta y volvamos a disfrutar del mundial. Es solo una humilde sugerencia.

“Cuando uno cree que ya lo ha visto todo por parte de los medios de comunicación, determinados personajes se ocupan de recordarnos que siempre se puede caer más bajo”, sostuvo el mandatario en un extenso mensaje publicado en redes sociales, donde además habló de “aberrantes e inescrupulosas declaraciones”.

Javier Milei consideró que la difusión de la noticia falsa afectó la privacidad de una familia y apuntó contra quienes, según afirmó, utilizan espacios de comunicación sin verificar la información que transmiten. Además, destacó que el canal de streaming rectificó la información y adoptó medidas internas tras el incidente.

En otra publicación, el presidente reforzó su respaldo a la familia de Lionel Messi con una frase breve pero contundente: “Si te metés con Messi, te metés con todos”.

Tras la polémica, el canal involucrado informó que desvinculó a los responsables del error y comunicó que Florencia Peña decidió dar un paso al costado del proyecto. Mientras tanto, desde el oficialismo buscaron dar por cerrado el episodio y volver la atención sobre la participación de la Selección Argentina en la Copa del Mundo.