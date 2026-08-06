El titular de la UIA le respondió a Luis Caputo por su polémica frase: "No ayuda al diálogo"

El presidente de la Unión Industrial Argentina cuestionó los dichos del ministro de Economía, quien criticó a "los tarados que hablan de la industria".

Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), respondió este jueves al ministro de Economía, Luis Caputo, luego de que el funcionario cuestionara a " los tarados que hablan de la industria". El dirigente empresarial consideró que esas expresiones no contribuyen al entendimiento entre los distintos sectores y reclamó mantener un clima de diálogo.

"No son declaraciones felices que ayuden al diálogo que tanto se necesita para sacar este país adelante", añadió el empresario en charla con Radio Mitre.

Qué dijo Martín Rappallini sobre la industria El titular de la UIA remarcó que, a su juicio, la defensa de la industria no es incompatible con la estabilidad macroeconómica. En ese sentido, sostuvo que también es posible defender la baja de la inflación, el equilibrio fiscal y la normalización de la economía. "Al mismo tiempo creemos que Argentina necesita una industria competitiva, integrada al mundo y capaz de exportar", señaló.

Rapallini, con los tapones de punta. A su vez, agregó que la entidad no busca beneficios especiales: "No defendemos privilegios, sino que queremos tener las mismas condiciones para competir. Este es el punto".