Luis Caputo aclaró quiénes son los "tarados" a los que apuntó y buscó bajar la tensión con la UIA

El titular de la Unión Industrial Argentina rechazó el tono del ministro y volvió a reclamar igualdad de condiciones para competir en medio de sus conversaciones con el Gobierno.

Luis Caputo salió a explicar este viernes a quiénes había dirigido su polémica referencia después de la respuesta de la Unión Industrial Argentina (UIA). El ministro de Economía negó que el insulto estuviera dirigido contra los empresarios del sector y ubicó el blanco de su crítica entre quienes defienden el modelo económico anterior. La aclaración llegó después de que Martín Rapallini cuestionara públicamente las palabras del funcionario y advirtiera que ese tono perjudica el diálogo.

Caputo había provocado el cruce durante una exposición en la que cuestionó el desempeño industrial de los años previos. El ministro sostuvo: “Para todos los tarados que hablan de la industria, entre 2011 y 2023 cayó 10% a pesar de los subsidios”. La frase generó malestar en la conducción de la UIA y llevó a Rapallini a marcar diferencias con el titular del Palacio de Hacienda.

Luis Caputo respondió a la controversia desde su cuenta de X y delimitó el alcance de sus palabras. El ministro escribió: “Jamás dije tarados a los industriales, sino a los que defienden el modelo anterior que lo único que hizo crecer fue el déficit, y con ello, la inflación y la pobreza”. El funcionario mantuvo así su cuestionamiento al esquema aplicado durante los años anteriores.

José Luis Daza respaldó la explicación del ministro con una lectura sobre el desempeño fabril entre 2012 y 2023 Jose Luis Daza X La UIA recogió el guante y le marcó un límite a Caputo Martín Rapallini consideró que las expresiones del ministro no contribuyen a la relación que mantienen el Gobierno y los empresarios. El presidente de la UIA afirmó que “no son declaraciones felices que ayuden al diálogo” necesario para mejorar la situación del país. El dirigente sostuvo esa postura durante una entrevista con Radio Mitre y defendió la necesidad de mantener abiertos los canales de conversación.