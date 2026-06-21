Scaloni se enojó cuando le preguntaron por la fake news sobre el papá de Messi: "¿Había que arrancar por ahí?"

Lionel Scaloni se mostró molesto al ser consultado por el ánimo del plantel tras la situación con Jorge Messi y evitó profundizar sobre el tema.

Tras el 3-0 sobre Argelia en el debut del Mundial 2026, la Selección argentina volverá a jugar este lunes frente a Austria por la fecha 2 desde las 14 horas en Dallas. El equipo ya arribó a la ciudad texana y este domingo por la noche Lionel Scaloni brindó la conferencia de prensa protocolar.

En el comienzo de la misma, la primera pregunta fue referida al ánimo del plantel luego de una semana compleja tras la fake news sobre el presunto fallecimiento de Lionel Messi, lo que obligó a la familia a emitir un comunicado desmintiéndolo. Pero esta consulta no le hizo mucha gracia al DT.

El enojo de Lionel Scaloni cuando le preguntaron por la fake sobre el papá de Messi TNT Sports "¿Había que arrancar la rueda con esta pregunta?", comenzó a responder el entrenador albiceleste, manteniendo la calma, pero notoriamente molesto. "Estamos bien y listos para afrontar para el partido de mañana, no hay mucho más que agregar sobre el tema", se limitó a contestar.

Aunque luego hizo una pertinente aclaración: "El grupo es el que saca adelante las situaciones tanto buenas como malas. Y somos conscientes que al lado, lo que dije el otro día, al lado de un amigo siempre es mejor vivir situaciones buenas o malas, siempre es mejor compartirlas y que estén al lado. Y eso es lo que todos sentimos, me imagino que él también lo siente por lo que ha dicho y la verdad que este tema yo prefiero ya no agregar más".

El deseo de Scaloni para Lionel Messi DSports Después de este momento un tanto incómodo, que el cerebro de la Scaloneta decidió sortear rápidamente, la rueda de prensa continuó con naturalidad. En la misma, se produjo una emotiva escena cuando le preguntaron nuevamente por Messi y le dijeron que le pidiera un deseo para su cumpleaños número 39, que será el próximo miércoles 24 de junio.