Con una noticia muy esperada, la Selección argentina ultima detalles para enfrentar a Austria en el Mundial

La Selección argentina recibió una de las mejores noticias posibles en la antesala del partido frente a Austria. En la práctica realizada este domingo al mediodía en Kansas, Lionel Scaloni contó por primera vez desde el inicio de la preparación mundialista con los 26 futbolistas entrenándose a la par del grupo.

Las distintas molestias físicas habían condicionado buena parte de los trabajos desde la llegada de la delegación a Estados Unidos. Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico y Gonzalo Montiel atravesaron diferentes procesos de recuperación durante las últimas semanas, aunque todos lograron dejar atrás sus inconvenientes.

De esta manera, el entrenador afrontará la segunda presentación de Argentina en el Mundial 2026 con plantel completo, una situación que hasta hace pocos días parecía difícil de alcanzar.

La principal novedad pasó por Gonzalo Montiel. El lateral derecho se entrenó con normalidad luego de la contractura en el isquiotibial derecho que había encendido algunas alarmas en las últimas jornadas y quedó nuevamente a disposición del cuerpo técnico.

También hubo buenas noticias en el sector izquierdo de la defensa. Nicolás Tagliafico superó el desgarro en el sóleo izquierdo que le impidió estar presente en el debut ante Argelia y volvió a trabajar junto a sus compañeros.

Aunque todavía no hay confirmaciones oficiales, el defensor del Olympique de Lyon tiene posibilidades de integrar el banco de suplentes frente a Austria. Incluso podría sumar algunos minutos si el desarrollo del encuentro lo permite, aunque el cuerpo técnico mantiene una postura cautelosa respecto de su regreso.

Scaloni tiene a los 26 disponibles y define la formación para el duelo con Austria. EFE

Molina gana terreno en el once de la Selección

Como suele ocurrir en la previa de los partidos importantes, Scaloni evitó entregar pistas durante los minutos abiertos a la prensa. Los futbolistas realizaron ejercicios en grupos y no hubo señales claras sobre la formación titular.

Sin embargo, la variante que aparece con más posibilidades es el ingreso de Nahuel Molina en lugar de Montiel. El lateral del Atlético de Madrid ya se encuentra plenamente recuperado y sumó minutos durante el segundo tiempo frente a Argelia, por lo que tendría grandes chances de recuperar su lugar habitual.

En principio, sería la única modificación respecto del equipo que comenzó el debut mundialista.

Las dudas se mantienen en ataque y el mediocampo

Las alternativas que surgieron después del estreno perdieron fuerza con el correr de los días. Julián Álvarez, que dejó una buena imagen tras ingresar desde el banco ante Argelia, seguiría como relevo y Lautaro Martínez mantendría su lugar entre los titulares.

Una situación similar atraviesa Thiago Almada. Si bien Nicolás González aparece como una opción para ingresar en el mediocampo, el futbolista del Botafogo conservaría la ventaja para continuar desde el arranque. De todos modos, Scaloni suele definir estos detalles sobre el final y no se descarta alguna sorpresa de último momento.

Con todos los jugadores disponibles y apenas una modificación en evaluación, Argentina llega al compromiso frente a Austria con un escenario ideal para afrontar la segunda fecha del Mundial.

Lionel Messi, clave en el triunfo de la Selección en su debut mundialista. EFE

Probable formación de Argentina ante Austria

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada o Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

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