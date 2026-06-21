Misterios, lujo e historias espeluznantes: el hotel de Dallas donde se alojará la Selección argentina

Este domingo, la delegación de la Selección argentina de fútbol arriba a Dallas, ciudad sede de la Copa del Mundo 2026, donde disputará sus últimos partidos de la fase de grupos: este lunes 22 ante Austria y el sábado 27 ante Jordania , respectivamente. Así, la Selección pasará al menos las noches del 21 y del 26 alojada en el Adolphus, un hotel repleto de historias singulares.

Aunque Argentina tiene su base en el búnker de Kansas City, donde se aloja en el Hotel Origin y se entrena en el Compass Minerals Center, la delegación albiceleste pasará en Dallas al menos dos noches en cada ocasión , en la previa de esos encuentros. Luego, la logística prevé que, después de dichos partidos, el plantel regrese en vuelo chárter hacia Kansas.

Construido en 1912, el Hotel Adolphus fue durante años el edificio más alto de Texas. Además, tiene fama de ser uno de los monumentos históricos más importantes de Dallas. Diseñado por el arquitecto Thomas Burnett, quien lo bosquejó como un edificio de estilo alemán con detalles parisinos, gárgolas y cabezas de dioses griegos.

El hotel fue erigido por el magnate cervecero Adolphus Busch, cofundador de Anheuser-Busch, una de las empresas productoras de cerveza más grandes de Estados Unidos, famosa por elaborar marcas icónicas como Budweiser y Michelob Ultra.

El Adolphus desborda lujo. Entre otros objetos preciados, conserva un reloj de bronce que data de 1865 y que fue traído desde París. También cuenta con una cadena que se utilizó para atracar el Titanic y una de sus atracciones es un piano Steinway de 1889, año en el que se fabricaron solo dos instrumentos de ese tipo: su gemelo estaría en el fondo del mar, hundido con el Titanic, mientras que el otro, una pieza única, lo conserva este hotel.

Tiene, además, un cuadro de Napoleón pintado en 1804 y encargado por él mismo, cuya pieza está enmarcada en pan de oro de 24 quilates. Como si todo eso fuera poco, en su hall principal luce una lámpara araña, uno de los objetos más atractivos del establecimiento. Se trata de un candelabro gigante con su propia historia: la llaman “la lámpara del rey de la cerveza”. Fue diseñada por el propio Adolphus Busch en 1904 y en ella se puede ver el simbolismo de Budweiser, con la corona, las águilas y el lúpulo.

Solo se hicieron dos lámparas como esta. La otra, aún más grande, está en St. Louis, en el establo de los caballos Clydesdale. En uno de los elegantes salones del Hotel Adolphus también se luce una señorial chimenea que antiguamente habría sido utilizada como túnel para el contrabando de alcohol y que conduce a un sistema subterráneo que, curiosamente, todavía existe.

Lujo, historia y misterios: por qué el Adolphus es un ícono de Dallas

El Adolphus, un edificio histórico y emblemático, es considerado uno de los hoteles más importantes de Dallas. Nadie en la ciudad podría decir que no lo conoce. Incluso se lo menciona como uno de los hoteles con más años de funcionamiento continuo en Estados Unidos.

El edificio en el que se concentrará la Selección argentina de cara a los dos partidos restantes de la fase de grupos cuenta con instalaciones de alta categoría. En su séptimo piso tiene spa, piscina descubierta y gimnasio. Sin embargo, todos esos datos podrían ser apenas un complemento frente a las historias y leyendas escalofriantes que rodean al establecimiento.

El lujoso hotel donde se hospedará argentina en Dallas.

Solo dos semanas después de que el hotel abriera sus puertas, un joven camarero italiano recién llegado de Chicago cayó tres pisos por el hueco del ascensor desde el vestíbulo principal. Desde entonces, habría habido al menos 11 muertes más documentadas, según recortes periodísticos recopilados como parte de una investigación de la revista Dallas History.

Asimismo, el portal local Dallas Magazine publicó cronológicamente todos los sucesos que allí habrían ocurrido, en un artículo firmado por su directora ejecutiva, Holland Murphy, quien incluso se inspiró en las historias del Adolphus para escribir su libro My Favorite Murder.

Entre los casos más citados, en 1917 falleció un ascensorista en un accidente laboral. Luego, en 1927, fue el turno de un cocinero que asomó la cabeza y murió aplastado por la cabina del ascensor. Incluso, un video casero registrado por un huésped muestra las puertas de los ascensores abriéndose solas, como si estuvieran poseídas por los espíritus de las víctimas que allí perdieron la vida.

La leyenda de la Dama de Blanco y los fantasmas del hotel embrujado

El más famoso de los avistamientos es el fantasma de una novia plantada en el altar en 1935. Luego de su desdicha, habría sido hallada muerta en el salón de baile. Los huéspedes del piso 19 aseguran que a menudo oyen gritos, pasos y hasta el crujido de una cuerda. Los más esotéricos incluso afirman haber visto el brillante espíritu de su fantasma vagando por los pasillos con su vestido de boda, tal vez buscando a su novio entre los huéspedes.

Algo llamativo de esta historia es que el sitio Visit Dallas, un ente oficial avalado por la organización del Mundial para promover el turismo de las ciudades sede, incluye al propio hotel como un lugar para visitar dentro del circuito de turismo paranormal:

“Dallas será una ciudad de modernos rascacielos, pero bajo la sombra de sus hoteles históricos se esconden historias de espíritus inquietos y pasillos embrujados. Desde establecimientos centenarios con historias trágicas hasta hoteles más nuevos que albergan sus propias leyendas misteriosas, Dallas tiene una buena cantidad de huéspedes fantasmales. Para los más aventureros, una noche en uno de estos refugios embrujados ofrece más que una estancia de lujo: promete un encuentro con lo sobrenatural que sin duda hará que su visita a Dallas sea inolvidable”, reza textualmente el sitio web oficial que lo promociona.

Los relatos de estas particulares historias

En sintonía, el mismo sitio oficial ratifica la leyenda más comentada al añadir: “Como todo hotel embrujado, el Adolphus tiene su propia ‘Dama de Blanco’. En la década de 1930, una novia con el corazón roto y abandonada en el altar tuvo un trágico final. La leyenda cuenta que, tras horas de espera en el ornamentado salón de baile del piso 19, la desconsolada novia se quitó la vida, ahorcándose justo encima del lugar donde debía dar el ‘sí, quiero’. Ahora, casi un siglo después, los huéspedes siguen reportando avistamientos de una misteriosa mujer de blanco que deambula por los pasillos del piso 19. Algunos dicen que aún busca a su novio desaparecido, negándose a creer que la boda se haya cancelado”.

Por su parte, la escritora autónoma Jennifer Simonson resume en su artículo: “El Hotel Adolphus también tiene una peculiaridad: los sonidos escalofriantes. Los visitantes han oído ventanas abrirse de golpe sin motivo aparente, notas fantasmales de un piano de cola sellado hace mucho tiempo y una banda invisible tocando hasta altas horas de la noche. Y luego está el ascensor. A lo largo de los años, decenas de trabajadores y huéspedes han muerto al caer por el hueco del ascensor. Ahora, los huéspedes afirman oír gemidos que resuenan desde el hueco cuando suben en el ascensor”.

Llamativamente, el propio hotel no reniega de esta reputación, sino que la adopta: no oculta su oscuro pasado. En su bar, por caso, se pueden pedir bebidas y leer un menú especial que contiene poemas e historias sobre sus fantasmas residentes.

Incluso la ciudad de Dallas ofrece tours turísticos “de terror” con el Adolphus como uno de los grandes íconos de la excursión. Se trata del hotel que la FIFA le designó a la AFA para esta etapa del Mundial. MDZ consultó a una fuente directa del staff de AFA para reconfirmar que no es cada delegación la que elige dónde hospedarse, sino que esa decisión la toma directamente el comité organizador. “El hotel lo designa directamente la FIFA”, aseguraron al ser consultados.

En otro orden, la publicación Dallas Terror resume en su portal: “Tanto huéspedes como empleados han reportado experiencias escalofriantes, desde el eco de pasos en pasillos vacíos hasta zonas frías inexplicables y voces misteriosas”.

El Hotel Adolphus se ha ganado su reputación como un lugar con gran actividad paranormal, lo que lo convirtió en una visita obligada para quienes sienten curiosidad por lo sobrenatural. Sin embargo, lejos de venirse abajo, siempre fue preservado. Incluso, en la década de 1980 se invirtieron 80 millones de dólares para remodelarlo y, luego de esas obras, el hotel fue incluido en el prestigioso Registro Nacional de Lugares Históricos.