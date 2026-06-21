Argentina vs. Austria: hacé tu pronóstico para el Mundial 2026 con El Resultado Manda de Sancor Seguros

Argentina enfrenta a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Participá en El Resultado Manda de la mano de Sancor Seguros.

La Selección argentina se prepara para recibir a Austria en la segunda fecha del Mundial 2026.

La Selección argentina ya puso primera en el Mundial 2026 y ahora se prepara para un nuevo desafío. Este lunes 22 de junio, desde las 14 (hora argentina), el equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Austria por la segunda fecha del Grupo J, en un partido clave para seguir avanzando en la Copa del Mundo.

Luego de su gran debut mundialista con 3 goles de Lionel Messi, la Albiceleste buscará dar otro paso firme en su objetivo de defender el título conseguido en Qatar 2022.

El encuentro se disputará en el Dallas Stadium, escenario que volverá a recibir a miles de hinchas argentinos.

A través de El Resultado Manda, y de la mano de Sancor Seguros, los lectores de MDZ pueden poner a prueba sus conocimientos futboleros y anticipar qué sucederá en este nuevo compromiso de la Scaloneta.

El Resultado Manda: hacé tu pronóstico junto a Sancor Seguros Antes de que empiece el partido entre Argentina y Austria, dejá tu pronóstico y compará tus respuestas con las del resto de los lectores. ¿Quién gana? ¿Cuántos goles habrá? ¿Quién será la figura? Porque cuando juega Argentina, todos tenemos una predicción. Y en esta propuesta, El Resultado Manda.