Tesla abrió siete búsquedas laborales en Argentina: qué perfiles busca

El desembarco de Tesla en Argentina ya empezó a mostrar señales concretas con un fuerte anuncio. La empresa de Elon Musk publicó la primera búsqueda laboral en el país para sumar personal en siete puestos comerciales y técnicos, con vacantes en el AMBA.

Las ofertas fueron publicadas en el portal oficial de empleos de la compañía y difundidas por integrantes de su equipo de reclutamiento para Latinoamérica. Todos los puestos disponibles son de tiempo completo y apuntan a cubrir distintas áreas vinculadas a las futuras operaciones de la empresa.

En concreto, las búsquedas apuntan a perfiles orientados a la atención al cliente, ventas, entrega de vehículos y servicio técnico. También hay posiciones para coordinar equipos de trabajo y gestionar las operaciones del área de posventa.

Por el momento, todas las búsquedas se concentran en el AMBA, concretamente en CABA y la localidad bonaerense de Munro. La empresa no informó vacantes para otras provincias ni confirmó si la expansión alcanzará a otras ciudades en una etapa posterior.

Cómo son las búsquedas laborales de Tesla

La convocatoria fue anunciada por una publicación de Samantha Conti, reclutadora de Tesla para Latinoamérica, quien anunció el inicio de las búsquedas en Argentina a través de sus redes sociales.

En el portal de empleos de la empresa se detallan las tareas, los requisitos y las condiciones para cada puesto. Además, las vacantes pueden filtrarse por ubicación, categoría y tipo de empleo.

Hasta ahora, Tesla no confirmó cuándo comenzará a operar oficialmente en Argentina ni dio precisiones sobre la apertura de locales, centros de servicio o concesionarios, pero la búsqueda de empleados ya encendió las expectativas por su desembarco oficial en suelo argentino.