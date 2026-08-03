Día de San Cayetano: quiénes tienen feriado para celebrar el 7 de agosto
Este 7 de agosto rige un feriado en dos localidades bonaerenses por la celebración del Día de San Cayetano. A quiénes alcanza el asueto.
En el marco del Día de San Cayetano, se definió un nuevo feriado para el viernes 7 de agosto. La medida fue dispuesta para celebrar al patrono del pan y del trabajo y alcanza tanto a trabajadores del sector público como, de manera optativa, a parte de la actividad privada.
El asueto fue dispuesto por el gobierno de la provincia de Buenos Aires mediante el Decreto N.º 2164/25, al que adhirió el municipio de Salto para conmemorar las Fiestas Patronales de la localidad.
Quiénes tienen feriado este 7 de agosto
La jornada es no laborable para los trabajadores de la Administración Pública que prestan servicios en Berdier y también para las dependencias del Banco Provincia de la localidad.
En cuanto a la industria, el comercio y el resto de las actividades privadas, el feriado es optativo, lo que quiere decir que cada empleador puede decidir si adhiere o no al asueto.
Además, el feriado también rige para el propio municipio de San Cayetano.
Por qué hay feriado en Berdier
Cada 7 de agosto, Berdier celebra las Fiestas Patronales en honor a San Cayetano, una tradición que reúne a vecinos y visitantes con distintas actividades religiosas y culturales.
En ese marco, el municipio también declaró de interés municipal los actos y festejos organizados antes, durante y después de la celebración, con el objetivo de acompañar una de las fechas más importantes para la comunidad.
Cuáles son los próximos feriados de 2026
Luego del asueto de este 7 de agosto, el calendario nacional todavía tiene varias fechas previstas para lo que queda del año:
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20 de noviembre).
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.