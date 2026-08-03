Día de San Cayetano: quiénes tienen feriado para celebrar el 7 de agosto

En el marco del Día de San Cayetano , se definió un nuevo feriado para el viernes 7 de agosto . La medida fue dispuesta para celebrar al patrono del pan y del trabajo y alcanza tanto a trabajadores del sector público como, de manera optativa, a parte de la actividad privada.

El asueto fue dispuesto por el gobierno de la provincia de Buenos Aires mediante el Decreto N.º 2164/25, al que adhirió el municipio de Salto para conmemorar las Fiestas Patronales de la localidad.

La jornada es no laborable para los trabajadores de la Administración Pública que prestan servicios en Berdier y también para las dependencias del Banco Provincia de la localidad.

San Cayetano, el santo que convoca a miles de fieles. Foto: Nacho Gaffuri / MDZ

En cuanto a la industria, el comercio y el resto de las actividades privadas, el feriado es optativo, lo que quiere decir que cada empleador puede decidir si adhiere o no al asueto.

Además, el feriado también rige para el propio municipio de San Cayetano.

Por qué hay feriado en Berdier

Cada 7 de agosto, Berdier celebra las Fiestas Patronales en honor a San Cayetano, una tradición que reúne a vecinos y visitantes con distintas actividades religiosas y culturales.

En ese marco, el municipio también declaró de interés municipal los actos y festejos organizados antes, durante y después de la celebración, con el objetivo de acompañar una de las fechas más importantes para la comunidad.

Cuáles son los próximos feriados de 2026

Luego del asueto de este 7 de agosto, el calendario nacional todavía tiene varias fechas previstas para lo que queda del año: