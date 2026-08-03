Lluvias, granizo y tormentas fuertes: el fenómeno que podría afectar a Argentina en los próximos meses

Tras varios días de tiempo inestable, los especialistas siguen el fortalecimiento de El Niño, un fenómeno que podría traer más lluvias, tormentas y granizo.

El SMN alerta sobre un tiempo inestable para los próximos meses. Foto: Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ.

Después de un invierno que, hasta ahora, se mostró bastante tranquilo, las tormentas de los últimos días encendieron una señal de alerta. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en los próximos meses aumentarán las lluvias en varias zonas del país por la influencia del fenómeno de El Niño.

Además de las precipitaciones, el organismo prevé temperaturas por encima de lo habitual en gran parte de la Argentina. La combinación de aire cálido y frío también podría favorecer cambios bruscos de tiempo y eventos meteorológicos de mayor intensidad.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en los próximos meses aumentarán las lluvias en varias zonas del país. Qué zonas tendrán más lluvias Según el pronóstico climático trimestral del SMN, varias regiones tienen altas probabilidades de recibir más lluvias de lo normal durante los próximos meses.

Entre las zonas donde se esperan las mayores precipitaciones aparecen:

Corrientes.

Misiones.

Entre Ríos.

Santa Fe.

Chaco.

El centro, este y sudoeste de la provincia de Buenos Aires.

El oeste de Cuyo.

El este de la Patagonia. Además, el organismo anticipó que podrían darse tormentas fuertes en pocas horas, actividad eléctrica y ráfagas intensas, lo que aumenta el riesgo de anegamientos e inundaciones en algunos sectores.