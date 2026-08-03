Lluvias, granizo y tormentas fuertes: el fenómeno que podría afectar a Argentina en los próximos meses
Tras varios días de tiempo inestable, los especialistas siguen el fortalecimiento de El Niño, un fenómeno que podría traer más lluvias, tormentas y granizo.
Después de un invierno que, hasta ahora, se mostró bastante tranquilo, las tormentas de los últimos días encendieron una señal de alerta. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en los próximos meses aumentarán las lluvias en varias zonas del país por la influencia del fenómeno de El Niño.
Además de las precipitaciones, el organismo prevé temperaturas por encima de lo habitual en gran parte de la Argentina. La combinación de aire cálido y frío también podría favorecer cambios bruscos de tiempo y eventos meteorológicos de mayor intensidad.
Qué zonas tendrán más lluvias
Según el pronóstico climático trimestral del SMN, varias regiones tienen altas probabilidades de recibir más lluvias de lo normal durante los próximos meses.
Entre las zonas donde se esperan las mayores precipitaciones aparecen:
- Corrientes.
- Misiones.
- Entre Ríos.
- Santa Fe.
- Chaco.
- El centro, este y sudoeste de la provincia de Buenos Aires.
- El oeste de Cuyo.
- El este de la Patagonia.
Además, el organismo anticipó que podrían darse tormentas fuertes en pocas horas, actividad eléctrica y ráfagas intensas, lo que aumenta el riesgo de anegamientos e inundaciones en algunos sectores.
Cómo estará la temperatura
El informe también muestra una tendencia a temperaturas superiores a las habituales para esta época del año en gran parte del país.
Las anomalías más marcadas se esperan en el norte argentino, el NOA, Cuyo y Córdoba.
En tanto, para el AMBA y parte de la región pampeana se pronostican valores entre normales y levemente superiores a los habituales. Sin embargo, eso no significa que se termine el frío, ya que todavía puede darse el ingreso de aire polar durante algunos días.
Qué recomienda el SMN
Ante la posibilidad de tormentas fuertes y otros fenómenos meteorológicos, el SMN aconseja:
- Consultar el pronóstico antes de salir.
- Seguir las alertas meteorológicas oficiales.
- Evitar actividades al aire libre cuando haya tormentas.
- Asegurar objetos que puedan volarse con el viento.
- No cruzar calles ni caminos inundados.
- Mantener limpios desagües y canaletas para facilitar el escurrimiento del agua.
En ese marco, advirtieron que durante los próximos meses que se den cambios drásticos en el tiempo y rápidamente surjan tormentas. Por ese motivo, recomiendan seguir los pronósticos y las alertas que emite el SMN.