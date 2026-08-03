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Descuentos en nafta en agosto: banco por banco, todas las promociones en YPF, Shell, Axion y Puma

YPF, Shell, Axion y Puma ofrecen descuentos de hasta el 30% y reintegros de hasta $20.000. Banco por banco, todas las promociones de agosto.

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Todos los descuentos para ahorrar en nafta durante agosto.

Todos los descuentos para ahorrar en nafta durante agosto.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

En agosto, cargar nafta o gasoil puede costar bastante menos si aprovechás las promociones bancarias y de las billeteras virtuales. YPF, Shell, Axion Energy y Puma Energy tienen descuentos de hasta el 30% y reintegros de hasta $20.000, aunque los beneficios cambian según el banco, el tipo de cuenta, el medio de pago y el día de la semana.

En la mayoría de los casos, las promociones requieren pagar con tarjetas Visa o Mastercard a través de MODO. Además, algunas incluyen billeteras virtuales y aplicaciones propias de cada estación de servicio.

YPF, Shell, Axion Energy y Puma Energy tienen descuentos de hasta el 30%.

YPF, Shell, Axion Energy y Puma Energy tienen descuentos de hasta el 30%.

Descuentos en YPF durante agosto

YPF ofrece beneficios con distintos bancos durante todo el mes. Estas son las promociones vigentes:

  • Banco Macro Selecta: 30% de descuento, con tope de $20.000 por mes, los miércoles.
  • Banco Macro: 20% de descuento, con tope de $15.000 por mes, los miércoles.
  • Banco Nación: 20% de descuento, con tope de $10.000 por mes, los viernes.
  • Banco Ciudad: 10% de descuento, con tope de $10.000 por mes, los domingos.
  • Galicia: 10% de descuento, con tope de $10.000, el 10 de agosto. Los clientes Eminent acceden al 15%, con un tope de $15.000, mientras que Extra Cuenta Sueldo tienen un 10% con tope de $5.000.
  • Banco Comafi: hasta 20% de descuento, con topes de $5.000, $8.000 o $10.000 por semana, según el segmento del cliente, los sábados.
  • ICBC Cuenta Sueldo: 15% de descuento, con tope de $15.000 por mes.
  • Banco Hipotecario Búho One: 15% de descuento, con tope de $8.000 por mes, los martes.
  • Banco Credicoop: 15% de descuento, con tope de $4.500 por semana, los viernes. Los clientes Cuenta Sueldo tienen un 20%, con tope de $6.000 por semana.
  • Brubank: 10% de descuento los lunes, con topes de $2.000, $4.000 o $6.000 por semana, según el plan contratado.
  • Santander: 10% de descuento, con tope de $5.000 por mes, los días 6 y 20 de agosto.

Qué descuentos hay en Shell

Shell también mantiene promociones bancarias durante agosto y suma beneficios propios para combustibles, lubricantes y tiendas.

Las principales promociones son:

  • Banco Nación: 25% de descuento, con tope de $13.000 por mes, los viernes.
  • Banco Ciudad: 15% de descuento para clientes con plan sueldo y jubilados, con tope de $15.000 por mes, y 10% para el resto de los clientes, con tope de $10.000, los domingos.
  • Banco Santa Fe: 10% de descuento, con tope de $20.000 por mes, los viernes.
  • Banco Entre Ríos y Banco San Juan: 10% de descuento, con tope de $5.000 por mes, los viernes.
  • Banco Comafi: hasta 20% de descuento, con topes de $5.000, $8.000 o $10.000 por semana, los domingos.
  • Supervielle: 10% de descuento, con tope de $10.000 por mes, los domingos.
  • Galicia: beneficios especiales el 10 de agosto, con descuentos de hasta el 15% y topes de $15.000.

Además, Shell mantiene promociones propias:

  • Club 365: 5% de descuento en nafta Súper (tope de $2.000 por mes), 15% en Tiendas Shell Select (tope de $800 por semana) y 20% en Shell Lubes (tope de $6.000 por mes).
  • Jumbo+ y Easy: 15% de descuento en lubricantes, con tope de $4.500.
  • Jumbo+ y Shell Box: 10% de descuento en combustibles Shell V-Power, con tope de $4.500 por compra.
  • Ripio: 10% de descuento, con tope de $3.000 por mes, los lunes, martes y miércoles.

Descuentos en Axion Energy

Axion Energy también ofrece promociones con bancos y con su programa ON.

Entre los beneficios vigentes aparecen:

  • Brubank Ultra: 30% de descuento, con tope de $6.000 por compra, todos los días.
  • Banco Patagonia: hasta 25% de descuento, con tope de $15.000 por mes, los jueves.
  • Banco Nación: 20% de descuento, con tope de $10.000 por mes, los viernes.
  • Banco Ciudad: hasta 15% de descuento, con tope de $10.000 por mes, los domingos.
  • Banco Credicoop: entre 15% y 20% de descuento, con topes de $4.500 y $6.000 por semana, los viernes.
  • Banco San Juan, Nuevo Banco de Santa Fe, Nuevo Banco de Entre Ríos y Banco Santa Cruz: hasta 20% de descuento, con topes de $20.000 por mes, los viernes.
  • Banco Comafi: hasta 20% de descuento, con topes de $5.000, $8.000 o $10.000 por semana, los lunes.
  • Galicia: entre 10% y 15% de descuento, con topes de $10.000 y $15.000, el 10 de agosto.
  • Axion ON: ofrece entre 5% y 10% de descuento en combustibles Quantium y nafta Súper, según la promoción vigente.

Promociones para cargar combustible en Puma Energy

Puma Energy también mantiene beneficios durante agosto para quienes paguen con determinados bancos o billeteras virtuales.

Las promociones disponibles incluyen:

  • Banco Patagonia: 20% de descuento, con tope de $7.500, los jueves. Los clientes Singular Plan Sueldo acceden a un 25%, con tope de $15.000.
  • Banco Comafi: hasta 20% de descuento, con topes de $5.000, $8.000 o $10.000 por semana, según el segmento del cliente.
  • Personal Pay: 10% de reintegro los sábados.

La mayoría de las promociones requieren pagar con tarjetas Visa o Mastercard a través de MODO, aunque algunas entidades aceptan otros medios de pago o billeteras virtuales. Además, los beneficios pueden variar según el tipo de cuenta, el segmento del cliente y la estación de servicio adherida, por lo que conviene revisar las condiciones de cada promoción antes de cargar combustible.

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