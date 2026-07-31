Cuenta DNI en agosto: todos los descuentos, nuevos topes y cómo ahorrar hasta 40%
La Cuenta DNI del Banco Provincia lanzó sus descuentos de agosto con nuevos topes de reintegro y novedades para maximizar el ahorro.
Cuenta DNI anunció su programa de descuentos para agosto. La billetera virtual del Banco Provincia mantiene beneficios en distintos rubros, actualiza varios topes de reintegro y también suma una promoción clave para ahorrar durante todo el octavo mes del año.
La principal novedad es un 40% de descuento en pet shops y veterinarias adheridas, válido todos los días de agosto tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El beneficio tiene un tope de reintegro semanal de $4.000 por persona, que se alcanza con consumos de $10.000.
Según informó el Banco Provincia, esta promoción forma parte de la nueva campaña de comunicación de Cuenta DNI, "El mejor amigo del bonaerense", y se suma al resto de los descuentos habituales, que siguen vigentes durante agosto con nuevos límites de devolución.
Todos los descuentos de Cuenta DNI en agosto
Los beneficios confirmados para agosto son los siguientes:
- Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento los sábados, con tope semanal de $6.000 por persona. Se alcanza con compras por $17.150.
- Comercios de cercanía: 20% de ahorro de lunes a viernes, con tope mensual de $6.000 por persona. Se obtiene con consumos de $30.000.
- Personas mayores de 60 años: 30% de descuento de lunes a viernes en comercios adheridos, con tope mensual de $7.000 por persona. Se alcanza con compras por $23.350.
- Supermercados adheridos: 25% de descuento el 12 y 13 de agosto, con un reintegro máximo de $5.000. El beneficio se obtiene con compras por $20.000.
- Ferias, mercados y eventos: 40% de descuento todos los días, con tope semanal de $4.000 por persona. Se alcanza con consumos de $10.000.
- Pet shops y veterinarias: 40% de descuento durante todo agosto, con tope semanal de $4.000 por persona. Se obtiene con compras por $10.000.
- Gastronomía: 30% de descuento los sábados y domingos, con tope semanal de $5.000 por persona. Se alcanza con un consumo de $16.600.
- Universidades bonaerenses: 40% de ahorro en comercios adheridos, con tope semanal de $4.000 por persona. Se obtiene con compras por $10.000.
- Jóvenes de 13 a 17 años: reintegro mensual de $3.000 en recargas de transporte y celular.
Cómo consultar los comercios adheridos
Para aprovechar el ahorro, podés consultar el listado completo de comercios adheridos desde el sitio oficial del Banco Provincia. Ahí se pueden hacer búsquedas por rubro o por ubicación para ver qué locales participan de cada promoción.
Cómo descargar y activar Cuenta DNI
La aplicación de Cuenta DNI está disponible para dispositivos Android e iPhone. Una vez descargada, solamente tenés que iniciar el proceso de registro:
- Escaneá el frente y dorso del DNI.
- Validá la identidad mediante reconocimiento facial.
- Completá los datos personales y asociá una cuenta.
- Elegí un método de seguridad, como contraseña, huella digital o reconocimiento facial.
Desde Banco Provincia remarcan que, si el alta no se completa dentro de las 72 horas hábiles, hay que iniciar nuevamente el proceso. Además, la aplicación solo puede estar activa en un celular a la vez.