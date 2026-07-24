Cuenta DNI: todos los descuentos para aprovechar este fin de semana
Cuenta DNI mantiene promociones de hasta el 40% en gastronomía, ferias, garrafas, eventos y otros rubros durante el sábado y el domingo.
Las personas que utilizan Cuenta DNI podrán aprovechar durante este fin de semana una serie de descuentos y reintegros ofrecidos por el Banco Provincia. Los beneficios estarán disponibles en comercios adheridos y alcanzan actividades habituales como salir a comer, comprar una garrafa o recorrer ferias y mercados bonaerenses.
Una de las promociones más importantes es la destinada a bares, restaurantes y heladerías. Durante todos los días de julio, Cuenta DNI ofrece un 25% de descuento en locales gastronómicos adheridos, con un tope de reintegro de $10.000 por semana y por persona. Para utilizar el beneficio completo se deben realizar consumos por $40.000.
Qué descuentos ofrece Cuenta DNI el sábado y domingo
También habrá una promoción exclusiva para los locales YPF Full adheridos. El beneficio contempla un 25% de descuento los sábados y domingos, con un reintegro máximo de $10.000 por fin de semana. El tope se alcanza con compras por $40.000, aunque la promoción solamente se aplica a productos de la tienda y no a la carga de combustibles.
Las ferias y mercados bonaerenses ofrecen otro de los descuentos disponibles durante el fin de semana. En estos espacios, Cuenta DNI permite ahorrar un 40% todos los días, con un tope semanal de $6.000 por persona. Para recibir el reintegro completo es necesario gastar $15.000.
La compra o recarga de garrafas también cuenta con un 40% de descuento durante todos los días del mes. En este caso, el tope unificado es de $18.000 mensuales y se alcanza con consumos acumulados por $45.000.
Otros beneficios disponibles durante el fin de semana
Quienes realicen compras en universidades, clubes, eventos o entidades educativas adheridas podrán acceder a un 40% de descuento, con un reintegro máximo de $6.000 por semana. El beneficio completo se consigue con gastos por $15.000.
Además, algunas marcas seleccionadas ofrecen un 30% de descuento todos los días. Esta promoción tiene un tope mensual de $15.000 por persona, que se alcanza luego de acumular consumos por $50.000.
Los usuarios también pueden pagar en hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos. Para acceder a esta posibilidad es necesario utilizar una tarjeta de crédito vinculada a Cuenta DNI mediante la modalidad de pago sin contacto.
Antes de efectuar una compra, el Banco Provincia recomienda consultar desde la aplicación cuáles son los establecimientos adheridos y las condiciones particulares de cada promoción.