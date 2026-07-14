Cuenta DNI: cómo ahorrar hasta $12.000 hoy en el supermercado

En una semana marcada por los gastos cotidianos y la preparación de las vacaciones de invierno, Cuenta DNI mantiene activa una promoción para aliviar las compras del supermercado. Este martes 14 y miércoles 15 de julio, los usuarios pueden acceder a reintegros que, al combinar dos beneficios vigentes, alcanzan los $12.000.

La promoción principal ofrece una devolución del 15% en supermercados de barrio adheridos, con un límite de $6.000 por semana y por cuenta. Para acceder es necesario realizar una compra mínima de $30.000. El beneficio se encuentra disponible todos los martes y miércoles de julio, por lo que también podrá utilizarse durante las dos semanas restantes del mes.

Con una compra de $30.000, el reintegro correspondiente al 15% será de $4.500. Para recibir la devolución máxima, se deben acumular consumos elegibles por $40.000, ya que ese monto permite alcanzar los $6.000 previstos como límite semanal. Las compras realizadas por encima de esa cifra no generan un reintegro mayor.

El tope considera todas las operaciones efectuadas con la misma cuenta durante los dos días de vigencia y en los establecimientos incluidos en la promoción. Las condiciones pueden consultarse en la página oficial de Banco Provincia .

La promoción de supermercados puede acumularse con el beneficio de comercios de cercanía, siempre que el establecimiento participe de ambas propuestas. Esta segunda opción devuelve el 20% de las compras realizadas de lunes a viernes y cuenta con su propio límite de $6.000 semanales.

Banco Provincia

De esta manera, una operación de $40.000 en un supermercado de barrio incorporado a los dos listados puede generar $6.000 por el primer descuento y otros $6.000 por el segundo. El ahorro combinado llega así a $12.000, equivalente al 30% del gasto. La acumulación no alcanza a las grandes cadenas, que tienen promociones y condiciones particulares.

Qué formas de pago sirven y cuáles quedan excluidas

Para obtener el reintegro, la compra debe abonarse con dinero disponible en la cuenta mediante las funciones “Pago Clave DNI” o QR de la aplicación. No participan las operaciones realizadas al escanear códigos de Mercado Pago u otras billeteras digitales. Tampoco se incluyen pagos con tarjetas de crédito, débito o transferencias efectuadas desde la aplicación. Antes de confirmar la compra, conviene verificar que el comercio figure en los buscadores oficiales tanto de supermercados como de comercios de cercanía.

El beneficio de supermercados no alcanza a bebidas alcohólicas ni electrodomésticos y está destinado exclusivamente a ventas minoristas. Los reintegros pueden aparecer en los movimientos de la cuenta dentro de los diez días hábiles posteriores a la operación. Además, quedan excluidos los clientes que registren atrasos en sus obligaciones con Banco Provincia. Las promociones de las cadenas, por su parte, deben revisarse de manera individual porque pueden tener porcentajes, días, productos exceptuados y modalidades de devolución diferentes.