Cuenta DNI: uno por uno, los descuentos que podés aprovechar durante el fin de semana largo

La Cuenta DNI del Banco Provincia mantiene descuentos clave durante julio. Cuáles podes usar este fin de semana largo para ahorrar hasta un 40% en tus compras.

Cuenta DNI ofrece diferentes descuentos que se pueden aprovechar durante el fin de semana largo. Foto: Banco Provincia

Cuenta DNI mantiene vigentes durante julio una serie de descuentos que también pueden aprovecharse durante el fin de semana largo. Los beneficios del Banco Provincia incluyen reintegros en ferias, comercios de cercanía, garrafas y otros rubros, con ahorros de hasta el 40%.

Entre las perlitas del mes se destaca el aumento de los topes de reintegro para los consumos en gastronomía y en los locales FULL de YPF, dos de las promociones más utilizadas por los usuarios de la billetera digital.

Cuenta DNI ofrece descuentos exclusivos este fin de semana Foto: Banco Provincia Todos los descuentos de Cuenta DNI en julio Este mes los usuarios pueden acceder a los siguientes beneficios:

Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 semanales.

Garrafas: 40% de descuento todos los días, con tope de $18.000 por mes.

Universidades, clubes y entidades educativas: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.

Gastronomía: 25% de descuento todos los días, con un nuevo tope de $10.000 semanales.

Locales FULL de YPF: 25% de descuento los sábados y domingos, con un tope de $10.000 por fin de semana.

Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días, con un tope mensual de $15.000.

Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin límite de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro. Qué promociones se pueden aprovechar durante el fin de semana largo Durante el sábado y el domingo continúan vigentes algunos de los beneficios más buscados por los usuarios de Cuenta DNI:

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días.

Garrafas: 40% de descuento todos los días.

Gastronomía: 25% de descuento todos los días.

Locales FULL de YPF: 25% de descuento el sábado y el domingo.

Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días. El beneficio extra para los usuarios de Cuenta DNI Además de los descuentos, quienes tienen tarjetas de crédito asociadas a Cuenta DNI pueden realizar pagos sin contacto en hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos.