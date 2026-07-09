Mapei inauguró su centro de capacitación de la construcción

La empresa italiana Mapei , especializada en soluciones químicas para la construcción , inauguró en la Ciudad de Buenos Aires un showroom y centro de capacitación para arquitectos, ingenieros, desarrolladores y técnicos. El nuevo espacio, denominado Mapei World , del barrio porteño de Palermo, forma parte de la estrategia global de la compañía para desarrollar centros de conocimiento orientados a la actualización técnica y la innovación en la industria de la construcción.

El espacio fue concebido como un centro de especificaciones técnicas donde la exhibición de productos se complementa con actividades de formación, asesoramiento y demostraciones prácticas.

El establecimiento dispone de áreas de coworking, salas de reuniones, oficinas privadas y un auditorio destinado a capacitaciones y presentaciones técnicas. Además, ofrecerá cursos, talleres, encuentros para profesionales, asesoramiento proyectual y demostraciones de nuevas tecnologías aplicadas a la construcción.

La inauguración reunió a Veronica y Marco Squinzi, CEOs de Mapei; Gabriel Ros, director LATAM Cono Sur; Rolf Manser, director para América Latina; autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires encabezadas por Hernán Lombardi; el embajador de Italia en Argentina, Fabrizio Nicoletti, además de funcionarios de Santiago del Estero y representantes del Consulado italiano.

Durante la inauguración, Veronica Squinzi destacó el rol que Argentina tuvo en la expansión regional de la compañía y sostuvo que el país mantiene un importante potencial de crecimiento.

"Argentina es un país con grandes perspectivas. Fue el mercado que nos permitió ingresar a Sudamérica y desde aquí expandirnos a otros países de la región. Queremos seguir cerca de nuestros clientes y acompañar una construcción cada vez más sostenible", afirmó.

Por su parte, Marco Squinzi señaló que la empresa continuará ampliando su catálogo de productos adaptados a las necesidades del mercado local y remarcó la importancia de privilegiar soluciones constructivas de mayor durabilidad.

"El desafío es dejar de hablar únicamente de productos para comenzar a hablar de soluciones. Eso requiere acompañar a todos los actores de la cadena, desde el proyectista hasta quien ejecuta la obra", indicó.

En tanto, Gabriel Ros sostuvo que el nuevo edificio busca convertirse en "la casa de los profesionales de la construcción", un ámbito destinado al intercambio de conocimientos, la capacitación y la innovación.

Con esta apertura, la capital argentina se incorpora a la red internacional de espacios Mapei World, integrada por ciudades como Milán, París, Londres y Lisboa, desde donde la empresa impulsa actividades de capacitación, especificación técnica y difusión de nuevas tecnologías para la industria.

Mapei opera en Argentina desde 1999 y cuenta con una planta industrial en Escobar, donde también funciona un laboratorio de investigación y desarrollo de aditivos y un centro de capacitación para profesionales del sector. Además, la compañía avanza con la construcción de una nueva planta productiva en Santiago del Estero y recientemente inauguró una nueva sede regional en Santiago de Chile, como parte de su estrategia de expansión en América Latina.