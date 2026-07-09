Una de las marcas más fuertes del mundo llega a competir al retail mendocino

Con una apuesta por productos exclusivos y una mirada experiencial -con museo, cafetería y actividades especiales-, inauguró una tienda de 1.000 m2 en Guaymallén.

La liga de básquet más importante del mundo comenzó a jugar en Mendoza. Y aunque no se trata de un partido oficial, la NBA desembarcó en la provincia para empezar a jugar en el retail local con una propuesta inédita en el interior del país que combina la venta de productos exclusivos con un enfoque experiencial para los consumidores con museo, cafetería y actividades gratuitas.

La NBA Store dio un nuevo paso en su estrategia de expansión en Argentina y eligió a Mendoza para inaugurar su segunda tienda oficial en el país y la primera fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires. El nuevo espacio abrió sus puertas este 9 de julio en la intersección de Paso de los Patos y Moldes, en Guaymallén, con una propuesta que combina retail, entretenimiento y experiencias para los fanáticos del básquet.

Milagros Lostes - MDZ Con más de 1.000 metros cuadrados, la nueva NBA Store fue desarrollada y es operada por la empresa AMI Group, especializado en la comercialización de indumentaria urbana y calzado deportivo de primera línea, operando aproximadamente 85 tiendas en todo el país. La apuesta no solo amplía la presencia comercial de la liga estadounidense en el mercado argentino, sino que también posiciona a Mendoza como una plaza estratégica para marcas globales vinculadas al deporte y el entretenimiento.

Milagros Lostes - MDZ Del retail a la experiencia Como contaron desde NBA Store, si bien el retail es uno de los puntos más atractivos del espacio con productos oficiales de la liga, el foco está puesto en la experiencia y convertir el lugar un espacio de encuentro para la comunidad de seguidores de la NBA. Para eso incorpora distintas experiencias interactivas orientadas a acercar el universo de la liga al público local, incluída una cancha indoor de acceso gratuito.

Milagros Lostes - MDZ Además, incluye una exhibición que reúne huellas, objetos y artículos autografiados por jugadores y leyendas de la NBA, todos reunidos en museo. Asimismo, luega de la apertura se incorporará una pantalla gigante en la que se podrá disfrutar de partidos y eventos especiales de la liga.