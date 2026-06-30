Impacto en el retail: Carrefour cierra dos sucursales clave en Mendoza

El retail mendocino vuelve a ser protagonista con grandes cambios. Esta vez, uno de los jugadores más importantes en la provincia confirmó que a partir de este 1 de julio cerrará las puertas de dos de sus sucursales en Ciudad, aunque llevó tranquilidad al hablar de la continuidad de todos sus colaboradores.

Se trata de Carrefour Argentina , que confirmó que a partir del miércoles cerrará dos de sus sucursales en Mendoza . Se trata de los locales ubicados en Jorge A. Calle 631 y Suipacha 556, ambos en la Sexta Sección de la capital mendocina. A través de un comunicado, la compañía explicó que la decisión responde exclusivamente a la realidad particular de esos establecimientos y descartó que se trate de una medida de alcance general.

"El cese de estas operaciones se trata de una medida puntual que responde estrictamente a la situación particular de esas tiendas, que arrastraban resultados comerciales desfavorables sostenidos en el tiempo", indicó la empresa.

Uno de los principales interrogantes tras el anuncio se generó por la situación de los trabajadores. Desde Carrefour aseguraron que la prioridad es preservar las fuentes laborales y señalaron que actualmente se encuentran evaluando alternativas para cada uno de los colaboradores alcanzados por el cierre. "Respecto a los colaboradores afectados, la empresa está priorizando preservar las fuentes laborales y evalúa las alternativas convenientes para cada caso en particular", precisó el comunicado.

En cuanto a los clientes que utilizaban habitualmente esas sucursales, la cadena informó que podrán continuar realizando sus compras en el Carrefour Express de Tiburcio Benegas 2306 o en cualquiera de las otras 18 tiendas que mantiene operativas en la ciudad.

Una decisión que contrasta

El cierre de estos dos puntos de venta se produce pocos meses después de uno de los movimientos más importantes que protagonizó Carrefour en el mercado mendocino. En septiembre del año pasado, la compañía adquirió el fondo de comercio de 16 sucursales pertenecientes a la cadena mendocina Súper A, propiedad de Sauda S.R.L., con el objetivo de expandir su formato Carrefour Express en la provincia.

Mercadería embalada por el cierre de las sucursales. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Semanas más tarde comenzó el proceso de reconversión de esos establecimientos. Varias de las antiguas tiendas de Súper A reabrieron bajo la marca de formato de cercanía del gigante francés, mientras otras continuaron con tareas de adecuación para incorporarse progresivamente a la red de proximidad de la compañía.

La estrategia evidenciaba una fuerte apuesta por el formato de cercanía, considerado uno de los segmentos de mayor crecimiento dentro del retail alimenticio frente a los cambios en los hábitos de consumo.

Clientes que frecuentaban estas sucursales deberán buscar otras. Rodrigo D'Angelo / MDZ

El contexto nacional de Carrefour

La decisión también se da en un momento de redefinición para Carrefour en Argentina, luego de que confirmara su presencia en el país, luego de los frutados intentos de venta que se dieron durante el año pasado.

Góndolas con lo que queda de mercadería. Rodrigo D'Angelo / MDZ

En 2025, la filial local inició un proceso de revisión estratégica que incluyó la búsqueda de un socio o incluso un eventual comprador para sus operaciones en el país. Sin embargo, meses después, la casa matriz resolvió suspender ese proceso al considerar que las ofertas recibidas no reflejaban el valor potencial del negocio argentino y optó por continuar operando mientras busca mejorar la competitividad de su red comercial.

En ese escenario, el cierre de las sucursales de Jorge A. Calle y Suipacha aparece como una decisión focalizada sobre locales que, según la propia empresa, mantenían un desempeño comercial deficitario desde hacía tiempo, mientras la compañía continúa reorganizando su presencia en Mendoza a partir de formatos de menor superficie y mayor proximidad con el consumidor.