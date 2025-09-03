Antes de su salida de Argentina, Carrefour compró en Mendoza una importante cadena de supermercados

En medio de su proceso de venta en Argentina , Carrefour sorprendió en Mendoza con la compra de una popular cadena de supermercados en la provincia. En las últimas horas se conoció que adquirió 16 locales para extender su ya popular formato Express, un fuerte competidor en el formato de cercanía.

Se trata de la cadena Súper A. La filial argentina del gigante francés adquirió desde este mes de septiembre el fondo de comercio que pertenecía a Sauda S.R.L. y que cuenta con 16 sucursales distribuidas estratégicamente por el territorio provincial. Las mismas pasarán a ser de Carrefour Express.

En el arranque de la semana, la postal de las puertas cerradas y estanterías vacías de algunas sucursales de Súper A, como la de calle Arístides Villanueva o la de Agustín Álvarez, ambas ubicadas en la Quinta Sección de Ciudad, sorprendió a más de uno. En tanto, en otros locales de la firma, como en uno de los de Chacras de Coria, por estos días se ofrecía una gran liquidación con descuentos en la mercadería.

El local de calle Agustín Álvarez de Súper A arrancó el mes de septiembre cerrado por su venta Carrefour.

Ante las consultas de MDZ Online a Carrefour sobre los detalles de la venta y si proceso de salida, la compañía francesa prefirió el silencio. De todos modos, fuentes cercanas a la empresa confesaron que la filtración de la novedad los tomó por sorpresa, ya que no esperaban comunicarlo en este momento.

Quienes sí dieron su versión de la venta fueron los vendedores de Sauda S.R.L., perteneciente al empresario local Eduardo Abraham, quien también cuenta con los mayoristas Blow Max, quienes aseguraron que la decisión fue tomada para enfocarse en nuevos proyectos de gran expansión.

Como pudo saber este medio, desde Super A hace días suspendieron los contratos que tenían vigentes con proveedores. La operación también contempla el futuro laboral de 60 colaboradores, quienes tendrían continuidad en sus fuentes de trabajo durante este traspaso. Sin embargo, algunos trabajadores de la firma confesaron su incertidumbre acerca de su futuro con la compañía francesa.

Super A 1 Algunos locales de Super A ya han sido vaciados en sus estanterías. Waltrer Moreno / MDZ Online

La salida de Carrefour de Argentina

Tal como se había dado a conocer en el mes de julio, Carrefour puso en ventas sus activos en Argentina y el equipo del Deutsche Bank es el encargado de llevar adelante el proceso. Aunque en principio la danza de candidatos incluía a varios jugadores, en esta etapa final la lista parece haberse reducido a tres candidatos.

Por un lado, Coto, perteneciente a la familia marplatense de ese apellido, por el otro, Francisco de Narváez, empresario y político colombiano nacionalizado argentino que en 2020 se quedó con la operación de Walmart y la transformó en Chango Más. Y completando la disputa aparece La Anónima, cadena perteneciente a la familia Braun extendida por la Patagonia, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

La venta de Carrefour en Argentina incluye una gran estructura de 17.000 empleados y 690 sucursales en distintos rincones de 22 provincias de todo país con los formatos Maxi, hipermercados y Express -algunos con ubicaciones estratégicas que se consideran muy valiosas-. Además, cuenta con un banco de servicios financieros, algo clave en el manejo del dinero en el sector. Y, de acuerdo a lo publicado por Clarín, el precio de venta rondaría los US$ 1.000 millones y podría aceptarse venderse por parte.

Siguiendo con lo publicado por el mencionado medio, una de las exigencias del gigante francés con sede en París es que el comprador deje de utilizar la marca Carrefour. Además, no descartan posibles conflictos por juicios labores y otras contingencias, que podrían descontarse del precio de venta.