Ropa más barata: el gran descuento de dos supermercados en pantalones

Dos de las principales cadenas de supermercados del país mantienen activas promociones imperdibles en pantalones de jean, ideales para renovar el guardarropa sin vaciar el bolsillo. Se trata ni más ni menos que de Coto y Carrefour , que ofrecen hasta un 50% de descuento para reactivar las compras en indumentaria, tanto para hombres como para mujeres.

Esta no es la primera promoción que lanzan estos supermercados casi en simultáneo , también se pueden aprovechar promociones en productos de bazar, otro tipo de indumentaria y hasta electrodomésticos con un 45% de descuento. Pero si sos de los que necesita renovar los pantalones, esto está hecho para vos.

Por ejemplo, Coto ofrece hasta 50 % de descuento en modelos seleccionados y es por eso que varios modelos de jeans para caballeros están a mitad de precio, una promoción imperdible para aprovechar.

Jean Clásico 5 bolsillos en azul, negro o azul oscuro localizado : $29.999,50 (antes $59.999) cada uno

Además, suma facilidades de compra, ya que se puede abonar en cuotas sin interés.

Mientras que Carrefour repite con 70 % de descuento en la segunda unidad. Esta cadena presenta una estrategia que permite ahorrar aún más: al llevar dos prendas de la línea Tex, la segunda se ofrece con un 70 % de descuento. Entre los modelos disponibles:

Jean Carpintero Tex: $32.493,50 (antes $49.990)

Jean Flare Tex: $34.993 (antes $49.990)

Tex Super Wide: $32.493,50 (antes $49.990)

Pantalón Cargo Tex Denim: $24.493 (antes $34.990)

Jeans y pantalones adicionales con rebajas similares, cubriendo varios estilos y gustos.

Estas promociones configuran una gran oportunidad para aquellos que deseen adquirir prendas de calidad a precios muy reducidos.

Carrefour Argentina Descuentos en supermercados para comprar indumentaria.

¿Por qué estas ofertas importan?

Desde ambos supermercados destacaron oficialmente que tomaron esta medida por varios aspectos, pero sobre todo entendiendo el momento económico de los consumidores y también con el objetivo de poder reactivar las ventas en este mes de septiembre.

Adaptación al contexto económico : Con la inflación siempre presente, estas promociones son alivios concretos para los consumidores argentinos.

Flexibilidad financiera : Las cuotas sin interés en Coto y los generosos descuentos en Carrefour permiten planificar compras accesibles.

Reflejo de competitividad: Ambas cadenas responden a un entorno de precios elevados con propuestas pensadas para atraer y fidelizar clientela.

Estas ofertas estarán vigentes durante septiembre de 2025, por lo que resulta una excelente oportunidad para equipar el armario sin resignar calidad.