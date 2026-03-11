Alerta del SMN por tormentas fuertes en varias provincias: se esperan lluvias, granizo y ráfagas
El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas intensas con lluvias abundantes, granizo y ráfagas en ocho provincias del norte y centro del país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que afectará a varias provincias del centro y norte de Argentina, con lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas fuertes y posible caída de granizo. Según el organismo, el fenómeno podría provocar precipitaciones acumuladas de entre 30 y 70 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual en algunas zonas.
Las tormentas estarán acompañadas por ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora, además de descargas eléctricas frecuentes y lluvias abundantes en cortos períodos.
Provincias bajo alerta
La alerta de nivel amarillo por tormentas alcanza a sectores de las provincias de Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Misiones, Mendoza, La Pampa, y Río Negro. En estas zonas se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían desarrollarse principalmente durante la tarde y la noche.
El aviso se produce en un contexto de cambio en el patrón atmosférico, luego de varias semanas en las que las lluvias se concentraron principalmente en el oeste y norte del país.
Este escenario favorecerá el ingreso de mayor humedad y condiciones de inestabilidad, lo que podría generar tormentas fuertes entre el fin de semana y los días siguientes en la región pampeana.
Lluvias persistentes en Tucumán
En tanto, en la provincia de Tucumán se espera que las lluvias continúen durante toda la jornada, en un contexto complejo por las inundaciones registradas en los últimos días.
Pese a ello, el SMN no incluyó por el momento al distrito dentro de las áreas bajo alerta meteorológica.