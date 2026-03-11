Alerta del SMN por tormentas fuertes en varias provincias: se esperan lluvias, granizo y ráfagas

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas intensas con lluvias abundantes, granizo y ráfagas en ocho provincias del norte y centro del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que afectará a varias provincias del centro y norte de Argentina.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que afectará a varias provincias del centro y norte de Argentina, con lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas fuertes y posible caída de granizo. Según el organismo, el fenómeno podría provocar precipitaciones acumuladas de entre 30 y 70 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual en algunas zonas.

Las tormentas estarán acompañadas por ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora, además de descargas eléctricas frecuentes y lluvias abundantes en cortos períodos.

mapa_alertas (10) Provincias bajo alerta La alerta de nivel amarillo por tormentas alcanza a sectores de las provincias de Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Misiones, Mendoza, La Pampa, y Río Negro. En estas zonas se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían desarrollarse principalmente durante la tarde y la noche.

El aviso se produce en un contexto de cambio en el patrón atmosférico, luego de varias semanas en las que las lluvias se concentraron principalmente en el oeste y norte del país.

Este escenario favorecerá el ingreso de mayor humedad y condiciones de inestabilidad, lo que podría generar tormentas fuertes entre el fin de semana y los días siguientes en la región pampeana.