Alerta por tormentas fuertes: en qué zonas de Mendoza, a partir de qué hora y hasta cuándo
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta para este miércoles en distintas zonas de la provincia. No se descarta la caída de granizo.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para este miércoles 11 de marzo por tormentas que pueden llegar a ser fuertes en distintas zonas de Mendoza, durante la noche y madrugada del jueves.
Según el SMN, hay alerta amarilla por tormentas en Junín, Rivadavia, Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán, Tupungato y el sur mendocino (San Rafael, General Alvear y Malargüe): “El área será afectada por tormentas, algunas fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y, principalmente, abundantes lluvias en cortos períodos”, indicaron.
Y agregaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 35 y 55 mm, que pueden ser superados de manera local”.
Así estará el tiempo en Mendoza este miércoles 11/·
- Viento: circulación leve del norte desde las 11:00 hasta las 22:00, iniciando en la franja Este y extendiéndose al resto de la provincia.
- Nubosidad: amanecerá con sectores parcialmente despejados e inestabilidad en Malargüe, donde podrían registrarse precipitaciones débiles. A partir de las 16:00 hs., aumento de nubosidad e inestabilidad en el Oeste del Gran Mendoza, Oeste del Valle de Uco y zonas del Sur. Desde las 20:00, probabilidad de lluvias débiles en Malargüe, Oeste de San Rafael y Valle de Uco. Entre las 22:00 y 23:00 se prevén tormentas intensas con precipitaciones importantes y no se descarta la caída de granizo en zona Sur (San Rafael y General Alvear), extendiéndose durante la madrugada al Valle de Uco.
- Alta Montaña: cielo despejado durante toda la jornada.
El pronóstico para los próximos días
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa un miércoles con precipitaciones –en el llano y en la cordillera- y poco cambio de la temperatura. La mínima esperada es de 16ºC y la máxima de 29ºC.
El jueves continuará nublado y con precipitaciones, con poco cambio en las condiciones climáticas. La semana cerrará con esta misma tendencia de nubosidad y precipitaciones.