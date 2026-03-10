Alerta por tormentas fuertes: en qué zonas de Mendoza, a partir de qué hora y hasta cuándo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta para este miércoles en distintas zonas de la provincia. No se descarta la caída de granizo.

Este martes hubo fuerte presencia de lluvias y tormentas en distintas zonas de Mendoza.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para este miércoles 11 de marzo por tormentas que pueden llegar a ser fuertes en distintas zonas de Mendoza, durante la noche y madrugada del jueves.

Según el SMN, hay alerta amarilla por tormentas en Junín, Rivadavia, Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán, Tupungato y el sur mendocino (San Rafael, General Alvear y Malargüe): “El área será afectada por tormentas, algunas fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y, principalmente, abundantes lluvias en cortos períodos”, indicaron.

Y agregaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 35 y 55 mm, que pueden ser superados de manera local”.

alerta miercoles El SMN emitió un alerta por tormentas en distintas zonas de Mendoza para este miércoles por la noche. Así estará el tiempo en Mendoza este miércoles 11/· Viento: circulación leve del norte desde las 11:00 hasta las 22:00, iniciando en la franja Este y extendiéndose al resto de la provincia.

circulación leve del norte desde las 11:00 hasta las 22:00, iniciando en la franja Este y extendiéndose al resto de la provincia. Nubosidad: amanecerá con sectores parcialmente despejados e inestabilidad en Malargüe, donde podrían registrarse precipitaciones débiles. A partir de las 16:00 hs., aumento de nubosidad e inestabilidad en el Oeste del Gran Mendoza, Oeste del Valle de Uco y zonas del Sur. Desde las 20:00, probabilidad de lluvias débiles en Malargüe, Oeste de San Rafael y Valle de Uco. Entre las 22:00 y 23:00 se prevén tormentas intensas con precipitaciones importantes y no se descarta la caída de granizo en zona Sur (San Rafael y General Alvear), extendiéndose durante la madrugada al Valle de Uco.

Alta Montaña: cielo despejado durante toda la jornada. El pronóstico para los próximos días El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa un miércoles con precipitaciones –en el llano y en la cordillera- y poco cambio de la temperatura. La mínima esperada es de 16ºC y la máxima de 29ºC.